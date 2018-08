Sgún la sociología, las personas francas son las que hacen realmente los mejores amigos. Vamos entonces a enumerarn algunas de las razones por las que las personas contundentes son mejores amigas que las menos directas.

Las personas francas dicen las cosas como son

Esto significa que van a ser honestos contigo, incluso cuando no quieras escucharlo. Los amigos francos creen en decir las cosas “tal y como son para que la gente pueda manejar la raíz misma de la situación”.

Sin embargo, eso no significa que van a ser crueles. El amor sincero, honesto y duro es el que trata de decirle a alguien exactamente lo que necesita escuchar, incluso si no es lo que quiere escuchar, o aunque le moleste escucharlo. Un amigo directo nunca te mentirá para tratar de evitar tus sentimientos. Sabes exactamente lo que obtienes, lo que significa que habrá menos incertidumbre en la amistad. Siempre sabrás cuando tu amigo directo te diga algo, será la verdad.

Siempre sabrás que quieren ser tu amigo

Lo mejor de las personas francas es que no tienen ninguna razón para pretender ser amigos de alguien que no les gusta. Tampoco tienen motivos para mentir sobre cómo se sienten. Una persona clara y franca te dirá si te quiere o no. Entonces, cuando una persona honesta ha decidido que le caes bien, no tendrá que adivinar cómo te sientes. Quieren ser tu amigo, y no tendrán problemas para forjar una amistad fuerte y duradera contigo.

Una persona franca te empuja a ser mejor

Cuando se trata de las deficiencias de otras personas, a la mayoría de las personas les resulta difícil decirles a sus amigos qué necesitan mejorar. Esto generalmente se debe a un deseo de no causar una brecha en la amistad, o un deseo de no herir los sentimientos de la otra persona. Las personas directas no tienen estos mismos complejos. Una persona directa te dirá exactamente lo que necesitas hacer para superarte, y sabrás que lo dicen en serio.

Cuando te rodeas de amigos como este, tu vida cambiará por completo. Te vuelves más positivo, impulsado y centrado en tus prioridades. Son la persona perfecta a la cuál acudir cuando buscas comentarios y críticas honestas.

Las personas honestas no tienen miedo de disculparse

Admitir cuando te equivocas puede ser difícil para algunas personas. Para las personas francas, admitir que están equivocados es mucho más fácil. Esto se debe a que no tienen problemas para decirles a otras personas cuando están equivocadas, entonces, ¿por qué deberían tener un problema para admitirlo ellos mismos? Las amistades con personas así generalmente no tienen los mismos tipos de argumentos que ocurren en otras relaciones. Alguien que es franco estará dispuesto a admitir cuando está equivocado y no tendrá miedo de disculparse por ello.

No dejarán que te hagas daño

Un amigo directo no soporta ningún tipo de maldad contra sí mismo o contra sus amigos. Debido a que no tienen miedo de decir lo que quieren decir, una persona directa será la primera en tu esquina cuando la necesites. Van a estar a tu lado y te respaldarán, especialmente cuando estás lidiando con una situación estresante. Si otras personas intentan hablar a sus espaldas, tu amigo más franco será el primero en subir al ring por ti. Las personas francas hacen los mejores amigos porque no tienen miedo de luchar por sus seres queridos.

Reflexiones finales

Los seres humanos se benefician de una variedad de interacciones sociales. Necesitamos muchos tipos diferentes de emociones y energía para mantener nuestra vida social saludable. Por mucho que necesitemos a una persona que sea amable y compasiva, necesitamos a la persona que será franca y hasta brutalmente honesta. Esta es la razón por la cual los sociólogos están de acuerdo en que las personas honestas hacen las mejores clases de amigos. Necesitamos a alguien que esté en nuestro rincón, incondicionalmente. También necesitamos personas que nos desafíen y nos hagan ser la mejor persona que podamos ser. Afortunadamente, las personas que se están sin rodeos llenan ese papel. (P

Claro que puedes tener una opinión o experiencias diferentes, aquí también puedes compartirlas y seguramente te lo agradecerán otros lectores.