En EE.UU., dos compañeros de trabajo y amigos descubrieron recientamente que son padre e hijo, informa la estación de televisión WEAU.

Nathan Boos, un camionero residente del estado de Wisconsin, sabía que había sido adoptado al nacer, pero jamás se había preguntado quiénes eran sus progenitores biológicos. Fue su madre adoptiva quien se dio cuenta de que entre los amigos de Facebook de su hijo estaba nada menos que su padre biológico.

“Ella entró a la lista de amigos de mi Facebook y me mostró su foto y yo le dije que se saliera de ahí”, contó Boos el momento en el que su madre le reveló la noticia.

Resultó que su padre biológico, Bob Degaro, era un compañero de trabajo con quien llevaba trabajando dos años en la compañía Rock Solid Transport.

“[Nathan] me mandó un mensaje por Facebook un día y me preguntó si conocía a su madre biológica y yo le dije que sí, que era mi exesposa… casi me caí de mi asiento”, relató a su vez Degaro.

El hombre, que tiene dos hijos con su exmujer, explicó que decidieron dar a Nathan en adopción debido a los problemas económicos que atravesaban en aquel tiempo. Una decisión que fue muy dificil para él, confesó.

“En ese entonces, yo no era un buen padre. Su madre biológica eligió a los padres adoptivos porque estaban relacionados de algún modo. Eran sus primos lejanos, creo”, detalló.

Ahora, los dos hombres esperan ahondar en su relación de amistad, y Boos ha invitado a su padre a asistir a su futura boda. (En actualidad.rt.com)