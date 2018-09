Tal vez el tal síndrome no te resulte algo familiar, pero probablemente sí la linda historia de Alicia en el País de las maravillas, no obstante me gustaría empezar por recordarte, o al menos comentar, que es una obra escrita en lejano año 1.865 y cuyo autor fue Charles Lutwidge Dodgson, quien empleó el seudónimo de Lewis Carroll. Se narran las peripecias de una niña dotada de una amplia imaginación y las aventuras que experimentó, tras caer por un orificio en la tierra, ubicado al lado de un árbol.

Alicia al ingresar a una especie de mundo surrealista, experimenta una serie de situaciones caracterizadas por cambios o transformaciones en el tamaño de su cuerpo y de los objetos que se encontraban a su alrededor. Ésta obra ha ganado tal popularidad y aceptación que se han reproducido gran cantidad de ediciones y la historia se ha recreado en películas de cine.

Sobre el creador de la historia, algunos suponen que padecía del síndrome por la manera exhaustiva en la que describió la forma distorsionada en que la protagonista percibía alguno de los objetos a su alrededor.

De hecho la descripción es tan exacta y similar a los síntomas del síndrome a que vamos a referirnos, que a ello debe su nombre. Entonces, entremos ya en materia.