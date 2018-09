Solo si quisieras enterarte de quien es el personaje que estará en todos los episodios de la temporada final de Juego de Tronos, sigue leyendo esta información, donde sobre todo se habla de muchísimo dinero detrás del trono.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Deadline de una demanda que involucra a Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister, y su ex manager, Jill Littman, el actor danés ganó 1.066.667 dólares por cada episodio de la octava y última temporada de Juego de Tronos.

Littman e Impression Entertainment habían sido los managers de Coster-Waldaudurante la última década. Sin embargo, el 18 de septiembre del 2015, el actor decidió finalizar su relación laboral. A través de un correo electrónico, según recoge The Hollywood Reporter , les escribió:

La razón por la que he decidido dejar Impression no es irme a otro lado, sino básicamente tomar el control. Game of Thrones está llegando a su fin ahora.