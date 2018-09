Dan Stulbach tiene sólo una hermana. Creció oyendo la lengua polaca y las historias que el abuelo le contaba sobre la vida en Polonia, devastada durante la Segunda Guerra Mundial. De adolescente, formó parte del grupo de teatro del Colegio Río Blanco, donde dio sus primeros pasos como actor en obras de Shakespeare e Ibsen.

La indecisión propia de cualquier joven hace que Dan opte por varias carrera universitarias. Al fin se decidió por ingeniería, pero acabó por formarse en Comunicación Social, en la Escuela Superior de Propaganda y Marketing (ESPM). Al unísono frecuentó la Escuela de Arte Dramático de la USP, y creó el grupo de teatro Tangerina, que existe hasta hoy. Durante ocho años dirigió espectáculos en vivo.

Vivió en San Diego, California, por casi un año. Allá estudió inglés y con los trabajos que desempeñó pasó una temporada en Nueva York.

Stulbach debuta en la televisión brasileña en la novela El Amor Está en el Aire en 1997. Participó de algunos capítulos hasta el último, haciendo el personaje de Horacio. Vuelve al medio en 2001 en la miniserie Los Mayas, interpretando Kraft, un aristócrata inglés. El año siguiente, en 2002, Stulbach participa de forma especial en la novela Esperanza, interpretando el personaje André.

Retorna al teatro en 2002 en elenco del espectáculo Nuevas Directrices en Tiempos de Paz, donde pudo trabajar junto Tony Ramos como compañero de escena. El espectáculo, tuvo un gran éxito de crítica y público, por lo que el joven actor de 33 años recibió premios importantes en el escenario cultural brasileño: Asociación Paulista de Críticos de Arte (APCA) y el Premio Shell de mejor actor, por su interpretación de Clausewitz, pieza de Bosco Brasil que fue transformada en película, bajo la dirección de Daniel Hijo.

Dan Stulbach sobresalió en la televisión en 2003 por interpretar Marcos Suenes, uno personaje polémico en la telenovela Mujeres Enamoradas, en la Red Globo, también vendrían otras oportunidades en el cine.

Al año siguiente, en 2004, Stulbach participó de la novela Señora del Destino de Aguinaldo Silva. En esa novela, Stulbach borró la imagen negativa de su anterior personaje, cuando interpretó Edgard Legrand, un muchacho bueno y trabajador. Su carrera en la televisión parecía haber concluido.

El año de 2011 Dan Stulbach retorna a las novelas, esta vez en Fina Estampa, interpretando Paulo Siqueira. Un hombre que sufre varias complicaciones con su mujer Esther (Júlia Lemmertz) por ser estéril y tampoco aceptar que ella haga una inseminación artificial.

Incursiona en programas radiales como presentador y comentarista, en la Copa del Mundo de 2014 por la ESPN Brasil. Es amante del futbol y un hombre muy solidario con las causas justas. En La Fuerza del querer o Querer sin límites, interpreta al abogado Eugenio, padre de Ivana (Carol Duarte), que no se reconoce en su propio cuerpo. Sobre el tema, Dan explica: “Todas las personas tienen el derecho de cambiar su género! De sentirse bien como quieran. No hay razón, no hay mal. Lo cierto es ser feliz… Me parece muy oportuno traer la cuestión trans. Es muy bueno derribar el prejuicio, que es el hijo de la ignorancia”.

En Fina estampa, interpreta a un exitoso empresario de una casa de modas cariocas, con algunas contradicciones matrimoniales, a pesar del amor que profesa a su esposa Eshter por 2o años. “Los dos pasaron por todo, y Paulo no fue exactamente gentil en esa caminata. Pero en nuestra construcción, el amor de los dos siempre estuvo presente “, afirma Dan Stulbach, que apuesta por una transformación del personaje. Para Dan, la riqueza de su personaje está justamente en este matiz: “Creo muy bueno hacer un personaje que tiene opiniones firmes, pero que puede transformarse. Creo que la gente es un poco así. Sólo no cambia de opinión quien no vive”.

Tiene en la actualidad dos hijos: Anita y David de cinco y siete años cada uno , quienes le cambiaron la vida, y confiesa a la revista Quem:“Me gusta resguardar a mi familia, me ayuda a ser feliz”

