La preciosa actriz brasileña Kelly Cristina dos Santos (Cris Vianna) nació el 11 de abril de 1977, São Paulo, Brasil.

“… Siempre tuve un temperamento fuerte, siempre fui geniosa. Es gracioso, porque soy muy comunicativa, pero medio tímida. De hecho, hasta hoy no me gusta exponerme (…)detesto ser llamada de morena, de mulata… ¡Soy negra! Y así es como me gusta que me llamen”

Cris trabajo en su adolescencia de niñera y luego cantó durante tres años en el grupo vocal Black Voices, en San Pablo. También trabajó como modelo profesional.

La vida de Cris no fue fácil y al respecto declara a Virgilio Silva de Noticias Da TV:”…siempre luché por lo que quería. Creo que la realidad del brasileño es trabajar y estudiar. Yo cuidaba de la casa, ayudaba a cuidar de mis hermanos, y, para tener mi propio dinero, con 14 años, cuidaba del bebé de una vecina. Sé coser. Pero también he copiado varios modelos maravillosos y los he llevado a la costurera, y así posaba para una portada de la revista Moda Moldes sólo con vestidos confeccionados por mí. Creo que no tiene nada que ver esa historia de hacerse de víctima… ¡Es trabajar y estudiar!”.

En 2005 debutó como actriz en la telenovela América, como la bailarina Drica. Después trabajó en Niña moza (Sinhá moça), en la que representó a la esclava María de los Dolores. En 2006, en El profeta, personificando a la profesora Gilda. En 2008, el director Wolf Maya la invitó a trabajar en la telenovela Dos caras.

Cuando inició la grabación de la novela, Cris Vianna estaba terminando su participación en la película Última parada 174, basada en el secuestro del autobús 174 en Río de Janeiro en el año 2000. En esta película, ella interpreta a Marisa ―una exdrogadicta que se convierte en evangélica.

En 2009, Cris Viana trabajo en novela Paraíso, de la Red Globo. Al año siguiente, trabajó en Tiempos modernos. En 2011, en Fina estampa, la actriz interpretó a la carismática Dagmar de los Ángeles, vendedora de empanadas, que atrajo la atención pública sobre todo por sus escenas sensuales y por sus diálogos sencillos pero directos.

En 2011 la exuberante Cris fue la reina de los tambores de la escuela de samba de Río Grande. Es actualmente Reina Emperatriz de la batería de la escuela de samba Leopoldinense.

Cris Vianna trabajo en 2014 en la telenovela Imperio, como la reina de la batería Jujù Popular. Diciembre de 2015 fue triste para la actriz, al convertirse en víctima de prejuicio racial a través de internet a consecuencia de una foto de ella publicada en sus redes sociales. Cris condenó tal acto y envió un mensaje a través de su página en Instagram: “Siento un encantamiento profundo por esa mezcla de colores que embellece nuestro país y nos hace, brasileños todos, ser lo que somos. La vergüenza y la tristeza que siento hoy son por esas personas pequeñas, pobres de espíritu y de corazón vacío, que en el año 2015 todavía insisten en reproducir pensamientos desde hace mucho tiempo y siempre absurdos. Son cobardes con mentes limitadas, incapaces de ver y aceptar que todos somos, con nuestras diferencias y peculiaridades, dignas del mismo respeto. A esa minoría ciega y burra, mi pena”.

Se ha desempeñado en el cine y la televisión, a la par de su carrera como modelo. Durante su trayectoria ha obtenidos premios como:

Premio Contigo de Cinema, como mejor actriz de reparto, por Última Parada 174 en 2009

Raza Negra 2010 en la categoría «mejor actriz de cine»

Premio Top Of Business, como actriz destacada del año, por Fina Estampa en 2012.

A la edad de 41 años Cris Viana muestra un cuerpo envidiable. El baile es uno de sus ejercicios favoritos para hacer los músculos tonificados y el peso justo. Las cremas son indispensables para Cris. Asegura que utiliza este tipo de productos en los pies, las manos y el cuerpo entero. Para la cara, la actriz utiliza humectantes como una manera de aliviar el cansancio.

La Dagmar de Fina estampa, mantiene una relación sentimental con su entrenador personal, Luiz Roque, preferido de algunas famosas, pero aún no tiene planes de ser madre, solo de trabajar. Actualmente está interpretando un personaje en la telenovela El tiempo no para, que esperamos sea trasmitida en la televisión cubana.

