Alexandre Nero nació en Curitiba, Brasil, el 13 de febrero de 1970. Antes de convertirse en músico y actor, concluyó el curso técnico de agropecuaria y estudió administración de empresas por dos años. El trabajo como músico le permitió en un primer momento, sustentarse; después le facilitó relacionarse con personas interesantes y se desarrollara como artista.

Comienza su carrera como actor en 1995 junto a la música. Ha trabajado en teatro, cine y televisión. Cuenta con ocho fonogramas, tres de ellos en solitario.

Un musical que interpreta en 2006, Los leones de juego, lo llevó a debutar en la televisión al año siguiente. A pesar de los pequeños papeles que desempeñó en sus primeras novelas, logró reconocimiento y visibilidad. Los roles protagónicos que siguieron fueron consecuencia de esa trayectoria.

Llegó a la televisora Globo en 2007 y fue ganando prestigio y reconocimiento en el remake de la telenovela Ciudad Paraíso, en 2009. Pero el personaje más grande de su carrera hasta 2010 fue en la telenovela Escrito en las estrellas, en la cual encarnó a Gilmar, un villano sarcástico y cruel. En 2011 tuvo gran aceptación dentro de la teleaudiencia interpretando a Baltazar, un chofer homofóbico y violento dentro de la trama de la telenovela Fina Estampa, que pasa ahora por la pequeña pantalla en canal Cubavisión.

En 2012 forma parte del elenco de la telenovela La Guerrera o Salve Jorge, en la cual interpreta al abogado Stenio. Empire (2014) fue su primer gran éxito, y el siguiente, Las Reglas del juego (2015), donde resultó nominado para un premio Emmy Internacional por su actuación como Rómulo Romero.

“No sé definir lo que es ser actor, y me gusta decir eso. La gente vive en un momento de la historia en que todo el mundo lo sabe todo. Eso de ser actor, no tengo idea de lo que sea y no quiero saber, porque creo que es un lugar donde no hay explicación. La gente está hablando de humo, sobre el aire, no es palpable, es subjetivo”, dijo Nero en una entrevista