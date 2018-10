¿Cuántas neuronas produce un adulto en un día?

Madrid, 22 oct (EFE).- Durante décadas, uno de los grandes retos de la ciencia fue determinar si el cerebro humano sigue creando neuronas en la edad adulta, un fenómeno que según el neurocientífico croata Pasko Rakic, no sucede; pero, además, si fuera viable, sería una desventaja: ‘perderíamos muchos recuerdos’.

‘Es interesante que la posibilidad de generar nuevas neuronas haya sido algo tan popular, porque si pudiéramos regenerar nuestras neuronas -como los reptiles o las aves- esas neuronas nunca habrían visto a mi madre, no la recordarían, nunca habrían ido al instituto’, explica Rakic en una entrevista con Efe.

Rakic, neurocientífico y profesor de la Universidad de Yale, visitó Madrid para impartir la Conferencia Cajal dentro de la V Semana Cajal, organizada por la Real Academia Nacional de Medicina de España y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en recuerdo del Nobel español.

Este croata afincado en Estados Unidos llevaba medio siglo defendiendo que en el cerebro humano no hay neurogénesis en la etapa adulta, un planteamiento que este año fue demostrado con un estudio publicado en Nature y liderado por el mexicano de origen asturiano Arturo Álvarez-Buylla, de la Universidad de California en San Francisco.

El cerebro humano tiene unos 100.000 millones de neuronas de unos 10.000 tipos distintos. Son células que se van generando por fases y que tienen la misión de conectase con sus compañeras ‘en el lugar y el momento adecuado y sin equivocarse’.

Así se construye la intrincada red neuronal que usa nuestro cerebro para gestionar la información, adquirir conocimiento y manejar las emociones.

El científico dedicó su carrera al estudio del desarrollo y la evolución del cerebro, particularmente a los mecanismos que hacen posible que en un embrión humano las neuronas migren desde el lugar de nacimiento hasta su destino y posición final.

Todas las neuronas nacen en la fase embrionaria de los humanos, de ahí la importancia de que las embarazadas eviten el alcohol, el tabaco, las drogas, los rayos X y ciertas enfermedades víricas, porque interfieren en la creación o en la migración de neuronas a lo largo de toda la gestación: ‘cada trimestre se generan neuronas de un tipo distinto, y los daños, por tanto, son distintos también’.

Pero, aunque se nace con todas las neuronas, éstas se moldean con el entorno, el aprendizaje, la experiencia y el conocimiento, por eso es importante cuidarlas.

Es esencial mantener el cerebro en activo y trabajar todos los años que sea posible, porque ‘si no usas las neuronas, las pierdes’,

Para Rakic es esencial mantener un estilo de vida de saludable, buena alimentación y ejercicio físico y, sobre todo, mental. Es esencial mantener el cerebro en activo y trabajar todos los años que sea posible, porque ‘si no usas las neuronas, las pierdes’, avisa.

Pese a todo, la genética pesa mucho a la hora de padecer ciertas enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, explica el neurocientífico.

Sobre la posibilidad de utilizar terapias con células madre para curar estas enfermedades, Rakic cree que no es viable: ‘aunque, en la ciencia como en la vida nunca debes decir nunca, no veo cómo sustituir neuronas con otras nuevas en un adulto. Puede funcionar para otros órganos pero para el cerebro lo dudo mucho’.

Es que las neuronas son células muy peculiares y complejas. ‘Las de la piel, por ejemplo, pueden ser trasplantadas de la mano a la cara porque no tienen información según su posición, pero las neuronas, tienen distinta función y conectividad, según su posición, que viene determinada por su fecha de nacimiento’.

Nuestro desarrollo cerebral, insiste Rakic, es de hecho la gran ventaja evolutiva de nuestra especie, la que ‘nos permite aprender y usar el conocimiento a lo largo de nuestra vida’, concluye. (EFE)

Otro punto de vista:

¿Cuántas neuronas produce un adulto en un día?

Anteriormente se creía que un cerebro adulto no podía producir neuronas nuevas. Actualmente sabemos que esto no es así: durante la vida adulta el cerebro sigue produciendo neuronas, esto de acuerdo con un equipo de científicos del Instituto Médico Karolinska, en Suecia, quien diseñó recientemente una técnica basada en la medición del carbono 14, la cual ayudaría a determinar cuántas células cerebrales produce un adulto diariamente.

La revista Cell fue la encargada de publicar este estudio. Hay que apuntar que el método que utilizaron los investigadores es por demás curioso. Resulta que las pruebas nucleares que se llevaron a cabo en los años 50, en plena Guerra Fría, incrementaron el carbono 14 en la atmósfera. Gracias a la fotosíntesis, el carbono se fue integrando a las plantas y de ahí pasó a integrarse a toda la cadena alimenticia. Cuando, años después, se dejaron de hacer pruebas nucleares, los niveles de carbono 14 volvieron a ser más bajos. Ahora bien, cuando las células duplican sus cromosomas, el carbono 14 queda integrado en el genoma, de forma tal que esto nos permite averiguar cuál es la edad de cualquier tipo de célula.

Por medio de una técnica de análisis que permite determinar la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa, los científicos analizaron el carbono 14 de las células del hipocampo adulto, concluyendo que a diario el cerebro humano produce unas 1,400 neuronas nuevas. Desde luego, a medida que el cerebro envejece, la cantidad de neuronas que produce es menor, pero lo sorprendente es que nunca deja de producirlas. “Durante mucho tiempo se pensaba que nacemos con un número determinado de células cerebrales, y que es imposible generar nuevas neuronas después de nacer”, nos dice Jonas Firsén, responsable del estudio. “Después se empezó a pensar que existe cierta tasa de renuevo, pero no se sabía en qué cantidad, ni su importancia para la función cerebral. En este estudio hemos proporcionado pruebas de que existe neurogénesis en el hipocampo durante toda la vida, lo que sugiere que las nuevas neuronas pueden contribuir a la función del cerebro humano”, concluye. (Por Víctor Martínez en ¿Por qué no se me ocurrió antes?)

¿Qué es la neuroplasticidad? ¡Es posible, o no, la restaruración del daño neurológico?

Neuroplasticiadad es el efecto de adición de estímulos por diferentes métodos y vías, que constituyen el estímulo necesario a las neuronas para una serie de cambios que ocurren en su funcionamiento y que proporcionan la capacidad de recuperación funcional. Es básicamente el conjunto de estos cambios y sus potencialidades para adaptarse a las nuevas condiciones creadas por la lesión.2​

La Restauración Neurológica,1​ constituye la más moderna filosofía terapéutica que con efectividad, logra mejorar y recuperar las funciones neurológicas perdidas, por variados métodos y mecanismos. Dentro de ellos puede destacarse especialmente el estudio y tratamiento de las secuelas neurológicas. Métodos en Restauración Neurológica Modulación Farmacológica por sustitución, mimetización o antagonización de neurotransmisores y neuromoduladores deficientes o alterados en las distintas enfermedades del Sistema Nervioso.

Neuroprotección con drogas bloqueadoras o reguladores de los mecanismos biomoleculares de daño neuronal agudo y crónico.

Neurorrehabilitación especializada integral, intensiva, precoz e individual.

Optimización del riego sanguíneo y el metabolismo cerebral por principios biofísicos o farmacológicos.

Abordaje multidisciplinario de la problemática.

Aplicación de los más recientes progresos de la tecnología y las ciencias biológicas.

El uso combinado de los métodos anteriores y posibilidades terapéuticas buscando un efecto aditivo. Aplicación Un ejemplo práctico de este principio terapéutico es el Programa que se desarrolla en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN–La Habana, Cuba) de forma personalizada e intensiva. Esta institución fue fundada en 1989 con el objetivo de introducir y desarrollar las más novedosas técnicas como los neurotransplantes para el tratamiento de las neurodegeneraciones y en especial la enfermedad de Parkinson. (En Wikipedia)

Y a propósito de la neuroplasticidad y la posibilidad de restauración del sistema nervioso dañado, veamos también:

El programa de Restauración Neurológica del Ciren

Digamos primero que el Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren) es una institución científico-médica de avanzada, fundado el 26 de febrero de 1989, con un área y programas de investigaciones básicas que aportan nuevos conocimientos e introducen y desarrollan tecnologías en el ámbito de las neurociencias; y un área asistencial cuyos dos programas terapéuticos originales: de Restauración Neurológica y de Restauración Biológica General, han atendido con enfoques novedosos y reconocido éxito a miles de pacientes procedentes de decenas de países de todos los continentes.

Tecnología

El Ciren ha creado una tecnología para el tratamiento Neuro-Restaurativo, Multifactorial, Intensivo y Personalizado , basada en el principio de la Neuro Plasticidad para lograr la recuperación estructural y funcional del Sistema Nervioso lesionado, que se aplica por equipos multidisciplinarios de alta calificación en sus 6 clínicas especializadas por patologías, mediante acciones terapéuticas diseñadas integralmente para cada paciente, durante 7 horas diarias, bajo la dirección del Neurólogo a cargo del caso.

En el Ciren se aplican los más novedosos métodos quirúrgicos de mínimo acceso, por técnicas estereotáxicas con planeamiento automatizado y comprobación neurofisiológica por semi-micro-registro de la actividad neuronal. Este desarrollo ha posibilitado que en el CIREN se realicen con carácter de innovación mundial y de forma exclusiva la subtalamotomía dorso-lateral selectiva para el tratamiento más eficaz de la enfermedad del Parkinson.

Infraestructura de investigación

El Ciren dispone de una infraestructura de investigación, de servicios clínicos y no clínicos rigurosamente organizada, así como de instalaciones hospitalarias modernas y confortables, equipadas con tecnología e instrumental de última generación, profesionales de elevada calificación y un sello distintivo de calor humano y consagración al paciente.

Toda la actividad científico médica, paramédica y de apoyo logístico del CIREN se realiza bajo una evaluación continua de los procesos mediante un complejo sistema de control de la calidad total basado en las leyes ISO9000.

Personal

El Centro Internacional de Restauración Neurológica cuenta con 301 profesionales y 125 técnicos medios para el desarrollo de sus actividades fundamentales de asistencia médica e investigaciones, los cuales se desglosan por especialidades. Los médicos acorde a sus especialidades se distribuyen como se expresa en la tabla. De ellos, 25 son especialistas de Segundo Grado en sus respectivas especialidades médicas.

Instalaciones

El Ciren dispone de un equipamiento instalado de alta tecnología para garantizar un diagnóstico y evaluación multidisplinaria de calidad, que incluyen resonancia magnética nuclear funcional (1,5 T), Cámara Ganma de doble cabezal, tomografía axial computarizada, ultrasonografía, ecocardiografía y diagnóstico hemodinámico por ultrasonografía Doppler, sofisticados equipos de electrofisiología, laboratorio clínico, inmunología, bioquímica, técnicas morfológicas y sistemas diseñados completamente en nuestro país para la planificación quirúrgica, el registro de la actividad eléctrica cerebral profunda, el procesamiento automatizado de información y de evaluación motora y cognitiva.

Restauración neurológica

Es una estrategia terapéutica que combina métodos farmacológicos, quirúrgicos y de neuro-rehabilitación, que basándose en las propiedades de recuperación del Sistema Nervioso permite compensar las alteraciones existentes y estimular la restauración estructural y funcional de la actividad nerviosa dañada o enferma.

Su universo de aplicación contempla pacientes afectados por secuelas de lesiones agudas o portadores de enfermedades crónicas invalidantes del Sistema Nervioso, que previa presentación de su solicitud de atención hayan sido admitidos por la Comisión Científico Médica del CIREN como tributarios del Programa. Este Programa consta de dos etapas o fases:

Una primera, de hasta 7 días, en la que se realiza un diagnóstico y evaluación integral, neurológica y clínica, donde se define con certeza el grado y tipo de afectación, para confirmar las posibilidades terapéuticas, se determina la potencialidad de recuperación y se diseña el tratamiento personalizado.

La segunda etapa es la puesta en práctica del programa terapéutico concebido especialmente para cada paciente, a partir de los resultados de la evaluación y durante un mínimo de 28 días.

El Programa se desarrolla en ciclos de 4 semanas, cada uno de los cuales tiene sus propios objetivos de recuperación, mediante la aplicación del tratamiento multidisciplinario de rehabilitación neurológica intensiva, 7 horas diarias, y bajo la dirección del neurólogo. Se realiza en una de las cinco clínicas especializadas, según la patología que presenta el caso. Si se considerara necesaria pudiera añadirse la opción del abordaje quirúrgico. El Programa ofrece tarifas económicas dada la exclusividad y excelencia del servicio médico que se ofrece.

El período evaluativo del Programa de Restauración Neurológica contempla pruebas de:

Neurofisiología Integral.

Potenciales Evocados.

Potenciales Motores.

Electromiogramas.

Estudios de conducción nerviosa.

Electroencefalogramas.

Imagenología.

Resonancia Magnética.

Tomografía axial.

SPECT Cerebral.

Anatomía Patológica.

Inmunohistoquímica.

Laboratorio Clínico completo.

Neuroinmunología Central y Periférica.

Bioquímica convencional y especializada.

Evaluación Motora Instrumental.

Pruebas farmacológicas.

Evaluación nutricional automatizada.

Las clínicas especializadas de este Programa son:

Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurodegeneraciones.

Clínica de Enfermedades Neuromusculares y Esclerosis múltiple.

Clínica de Lesiones Raquimedulares.

Clínica de Lesiones Estáticas Encefálicas.

Clínica de Neurología Infantil.

Restauración biológica

REBIOGER es un programa terapéutico totalmente novedoso que basa sus acciones en los nuevos conocimientos acerca del daño celular provocado por radicales libres (stress oxidativo) y que contempla la evaluación de las afectaciones neurológicas, cardiovasculares y de tipo general que éste provoca, estimulando su rehabilitación mediante métodos de potenciación intensiva de funciones comprometidas y de tratamiento farmacológico.

La Clínica pone a disposición el Programa de Restauración Biológica General en sus distintas modalidades con precios diferenciados:

Programa Mínimo (7 días)

Programa Común (13 días)

Continuación de los programas (13 días) fenobarbital.

Programa Especial para la Tercera Edad (29 días)

Los mismos tienen la posibilidad de ser de forma hospitalizada o ambulatoria e incluyen:

Tratamiento Neuro-Restaurador.

Tratamientos restauradores de las alteraciones sistemáticas: Corrección de los trastornos cardiovasculares. Corrección de los trastornos respiratorios. Corrección de los trastornos digestivos. Corrección de los trastornos metabólicos. Corrección de los trastornos endocrinos. Corrección de los trastornos sistémicos.

Programas Accesorios. Psicológicos. Dietéticos Estomatológicos. Podiátricos. Tratamiento Dermofuncional con productos Rebioger.



El Programa de Restauración Biológica General está dirigido a personas mayores de 30 años, sanas o supuestamente sanas, con el objetivo de prevenir un acelerado deterioro senil y garantizar un renovado bienestar en personas con alteraciones funcionales u orgánicas, o simplemente con el riesgo de padecerlas. El mismo consta de una etapa evaluatoria que la realiza un equipo multidisciplinario altamente especializado agrupado en al Clínica. De acuerdo a los resultados obtenidos se diseña un programa terapéutico individual, multifactorial, específico e intensivo que ejecutará un equipo de expertos.

El período evaluativo del Programa de Restauración Biológica general contempla las siguientes evaluaciones:

Laboratorio Clínico

Clínica y Neurológica

Neurofisiología

Psicología y Cognitiva

Motora y funcional

Cosmetológica

Estomatológica

Nutricional

Investigación y docencia

El surguimiento, desarrollo y consolidación del CIREN está íntimamente relacionado con la investigación en el campo de las neurociencias.

Los avances en la aplicación de los resultados investigativos obtenidos en el centro, han posibilitado la ampliación de las ramas de la neurología sujetos a estudio e investigación, así como la consolidación y desarrollo de la parte clínica.

En el CIREN existen 3 grupos de investigación experimental dedicados al estudio de:

El Envejecimiento Cerebral y la Enfermedad de Alzheimer Estudios con animales envejecidos fisiológicamente (roedores y primates no humanos). Estudios con modelos animales con deficit cognitivo por lesiones de distintos tipos sobre los núcleos o vías de inervación colinérgica al hipocampo y la corteza desde el cerebro basal anterior.



Movimientos anormales y Fisiopatologías de los Ganglios Basales Modelos de Enfermedad de Parkinson en ratas por 6 OHDA y de primates no humanos UNI y bilaterales por MPTP.



Factores Neurotróficos Caracterización del Factor de Crecimiento Nervioso (NGF) de origen murino. Pruebas de actividad biológico del NGF. Pruebas de actividad biológico del NGF. Efectos farmacológicos del NGF en modelos experimentales con lesiones en el sistema nervioso central y preriférico.



