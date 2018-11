Un grupo de arqueólogos ha descubierto una representación de Jesucristo datada del siglo VI d. C. extremadamente rara que difiere de la imagen tradicional cristiana. El hallazgo tuvo lugar en una pared de una antigua iglesia en Shivta ubicada en el desierto del Néguev, al sur de Israel, señala un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Haifa y publicado en la revista Antiquity.

