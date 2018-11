Especialistas de la NASA han revelado más información sobre el extraño objeto interestelar Oumuamua, el primer asteroide detectado que no proviene del Sistema Solar, cuyo extraño comportamiento ha llevado a algunos científicos a barajar la posibilidad de que se trate de una nave alienígena.

La naturaleza de Oumuamua (que significa ‘primer mensajero’, en hawaiano) ha estado rodeada de misterios desde el primer día de su descubrimiento por los astrónomos de la Universidad de Hawái en octubre de 2017. Tras constatar cambios en la velocidad de su desplazamiento, el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian (EE.UU.) llegó a sugerir recientemente podría ser una “sonda” enviada a la Tierra de manera intencionada “por una civilización alienígena”.

Desde que fue detectado la NASA mantiene numerosos telescopios apuntando hacia el cuerpo espacial. Sin embargo, debido a su tamaño, la agencia espacial estadounidense ni siquiera logró detectarlo a primeros de septiembre, cuando se aproximó más a la Tierra. Сuriosamente, el hecho de no haberlo detectado permitió determinar nuevos detalles sobre su naturaleza a los investigadores de la Sociedad Astronómica Americana, en colaboración con el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California (EE.UU.).

