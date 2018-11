De acuerdo con un reciente estudio realizado por el profesor Nicholas Wolfinger de la estadounidense Universidad de Utah, el secreto para un matrimonio feliz radica en tener solo un compañero sexual para toda la vida.

El científico determinó que hay una relación inversa entre el nivel percibido de felicidad y el número de parejas sexuales. O sea, cuantas más parejas y relaciones sexuales antes del matrimonio, menos felicidad durante la vida de casados.

Wolfinger destacó que esta correlación se observa tanto en las mujeres como en los hombres, y que incluso uno o dos compañeros sexuales antes de casarse pueden influir sobre el nivel de felicidad.

El estadounidense determinó que los matrimonios más felices son aquellos donde los miembros de la pareja nunca tuvieron otros compañeros sexuales. Según lo explica, una de las razones puede ser que aquellos que tuvieron relaciones sexuales con más de una persona podrían tener más tentaciones.

Los participantes del estudio que solo tuvieron relaciones con una persona, tienen un 7% de posibilidades de ser más felices. El profesor concluyó que el porcentaje revelado por la investigación podría no ser muy grande, pero tampoco es “trivial” y puede predecir la calidad de la vida familiar.

Curiosamente, esta cifra asciende en el caso de los hombres hasta el 12%, indicando que experiencias sexuales previas afectan más a los hombres.

(Sputnik)¿Sexo antes de casarse? La receta para un matrimonio feliz

Otro punto de vista sobre el tema, que sin duda puede ser polémico, abunda en argumentos a favor de la misma tesis sustentada por el discreto estudio científico estadounidense. Veamos las pregunta y sus respuestas:

¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja? ¿Es una relación estable?

Te sorprenderá saber qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando llevas tanto con alguien.

Si es una relación saludable de amor y respeto, cambiará tu vida y también te afectará físicamente.

Desarrollan un patrón: tanto tu cuerpo como el de tu pareja crean una sintonía en deseos y necesidades, saben lo que quieren y cómo lo quieren.

Disminuye la presión arterial: esto se debe a que el amor lo hace a uno sentirse relajado, cómodo, feliz y eso ayuda a que tu presión disminuya

Baja tu estrés: porque si te sientes feliz y relajada, esto te ayudará a que disminuya o desaparezca el estrés

¿Deseo sexual por otras personas? No te preocupes, es algo totalmente normal, pero no te dejes llevar ni caigas en antojos, simplemente entiéndelo como algo que les pasa a muchos y no significa que tengas problemas con tu pareja.

Armonía: te sientes en mejor sintonía con tu cuerpo y mejora tu salud en general, esto afecta positivamente tu autoestima y aprendes a amarlo y a sentirte feliz con lo que eres.

Satisfacción por la vida: si estás en una relación sana, tu cuerpo y mente se encuentran en plenitud.

(En amorfm.mx)

Claro que el tema deja mucha tela por donde cortar y hay otras opiniones y experiencias diferentes, la tuya púede ser una de ellas, y si te intesa compartirla, puedes hacerlo aquí mismo