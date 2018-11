El perejil existe hace más de dos mil años y se incluye con regularidad en platillos de cocina, sin embargo, algo que no todo el mundo conoce es que su consumo tiene muchísimos beneficios, por ejemplo:

– Gracias a que contiene vitamina K, ayuda a la salud ósea.

– Su vitamina C ayuda al sistema inmunológico.

– Combate los efectos de envejecimiento por ser fuente de betacaroteno.

– Es excelente contra la fatiga y se recomienda para pacientes con anemia por su hierro.

– Ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo dos, gracias a que es un alimento rico en mirecetina.

– Alivia el dolor de las articulaciones.

– Ayuda a eliminar las toxinas y depurar el cuerpo.

– Regula la digestión.

– Evita la inflamación

– Ayuda a quemar grasa y adelgazar de forma saludable.

Así que como podrás ver, el perejil sirve para tratar diferentes males, incluso el sobrepeso y si lo bebes en té, te podrá ayudar a eliminar ese exceso de grasa.

Té de perejil.

Se recomienda como complemento de una dieta equilibrada y beberlo para acompañar los alimentos. Aquí te dejamos una dieta ejemplo:

N. de R. a los lectores cubanos y en particular de La Habana: No nos pregunten dónde se consigue el dichoso perejil, porque no lo sabemos, y en los mercados no lo vemos hace rato, al menos de forma permanente ¿será que se ha hecho muy difícil de cultivar esa maravillosa yerbita? Si ustedes se enteran de por qué está “en falta”, por favor nos lo cuentan, o nos dan una mejor noticia: que ya reapareció y dónde podemos comprarlo.