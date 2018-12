Un análisis del ADN de ‘Ava’, una joven de unos 18 años que habría tenido piel y cabello oscuros y murió hace 4.250 años en lo que hoy es Escocia (Reino Unido), ha desvelado que fue hija de inmigrantes procedentes de la Europa continental, informa el diario Daily Mail.

Sus restos descubiertos en la localidad de Achavanich en 1987 —incluidos el cráneo y algunos dientes— han permitido reproducir una imagen detallada tanto de esa mujer de la Edad de Bronce como de su vida. Así, los especialistas creen que esa persona intolerante a la lactosa tenía aspecto mediterráneo: ojos marrones, cabello negro y piel color oliva.

Maya Hoole, la autora principal de este estudio publicado en Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, dijo que el aspecto de Ava era similar al de muchas personas que hoy en día viven en el sur de Europa.

La investigación realizada por científicos de la Escuela de Medicina de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos) y el Museo de Historia Natural de Londres indica que ‘Ava’ superó alguna enfermedad durante su juventud y que el hecho de que la enterraran con una vaca sugiere que perteneció a una comunidad de ganaderos.

La reconstrucción original realizada en 2016 sugería que esta mujer falleció cuando tenía entre 18 y 25 años y tenía el pelo rojo y ojos azules.

