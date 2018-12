Tal y como afirma Marcos Jornet, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos , “no hay ninguna norma en nuestro ordenamiento que impida a las familias españolas recurrir a la gestación subrogada en el extranjero allá donde esté regulada y, por supuesto, no hay ninguna norma que lo sancione”. Una circunstancia que se deriva del caos jurídico actual relativo a esta materia y que muchos defensores de su legalización utilizan para darle legitimidad. Pablo de Lora, profesor de Filosofía del Derecho en la UAM, sostiene que “de esta no prohibición se deduce que el Derecho español vigente en esta materia no ha incorporado reproche moral o social alguno a la contratación de una gestante sustituta”.