En el mundo moderno de hoy, se puede decir que la edad es solo un número para los hombres jóvenes. Según una encuesta en profundidad realizada por una plataforma en línea, se encontró que el 27% de los hombres jóvenes se sienten atraídos por mujeres mayores. La misma encuesta también reveló que el 9% de las personas solteras probablemente buscarían parejas diez años mayores o más jóvenes que ellos.

¿Te hemos dejado preguntándote por qué un hombre joven se sentiría atraído por una mujer mayor? Para probar y comprender esta tendencia estadística, damos 15 razones por las que los hombres más jóvenes prefieren a las mujeres mayores.

Razones por las cuales hombres jóvenes se enamoran de mujeres mayores

Cualquiera se sentiría atraído por una mujer madura, sensible, paciente e inteligente, sin importar la edad. Mientras una mente joven divaga, una mente madura proporciona estabilidad a una relación. Están seguras en sus vidas y pueden encontrar la diferencia entre el romance de cuento de hadas y la atracción de la vida real.

Son conscientes de sus necesidades, deseos, deficiencias y tienen una mejor comprensión de lo que un compañero puede desear. Las mujeres mayores aportan un sentido de comprensión, madurez y paciencia que son vitales para que cualquier relación prospere. Debido a la experiencia y la edad, ofrecen mucho para una relación, y es por eso que hoy en día muchos hombres jóvenes se sienten atraídos por las mujeres mayores.

1. Las mujeres mayores están bien establecidas y motivadas

A los hombres jóvenes les gusta estar conectados con personas bien establecidas y motivadas para mejorar en sus vidas. Ya que están configurando su futuro, tienen una mente ambiciosa y hambre para tener éxito. Las mujeres mayores en su mayoría están bien establecidas e impulsadas y han hecho algo con sus vidas. Debido a estas cualidades, los hombres más jóvenes y las mujeres mayores son capaces de igualar sus longitudes de onda y respetarse mutuamente en sus respectivas actividades profesionales.

Comprenden que ambos necesitan trabajar arduamente y respetar el espacio que divide sus vidas profesionales y personales. Difícilmente se producen malentendidos con respecto a asuntos financieros porque tanto en la relación ganan y tienen la misma opinión en todos los asuntos.

2. Son altamente experimentadas

Dado que las mujeres mayores son las que han entrado en la tercera, cuarta o quinta década de su vida, seguramente tienen mucha experiencia en lo que respecta a las relaciones, las citas, el tema íntimo, etc. No se puede negar el hecho de que salir con parejas mayores tiene sus propias ventajas. Están abiertas a tener relaciones íntimas, son conscientes de que una relación puede no traducirse en un compromiso de por vida y, sin embargo, no se detienen para disfrutar el momento. Por lo tanto, los hombres más jóvenes obviamente se sienten entusiasmados y toman la relación con las mujeres mayores como una aventura donde pueden conocer más sobre las mujeres y las relaciones en general.

La vida en pareja y la relación con mujeres mayores es como una experiencia de aprendizaje para los hombres más jóvenes y siempre les resulta fascinante. Ya sea la intimidad física o la conexión emocional, las mujeres mayores vienen con experiencias que los hombres más jóvenes pueden usar para su beneficio.

3. Las mujeres mayores son honestas y de mente abierta

Los hombres más jóvenes aman a las mujeres mayores porque son bastante honestas y directas en las relaciones. No se andan por las ramas cuando no les gusta algo y, por lo tanto, las relaciones con las mujeres mayores siempre son fáciles. Además, las mujeres mayores tienen una mentalidad abierta y dan suficiente espacio a los hombres más jóvenes para explorar su naturaleza juvenil acompañándolos en su locura y aventuras.

4. Las mujeres mayores generalmente evitan la tecnología

Las tecnologías como los teléfonos inteligentes, el mundo virtual creado por los sitios web de redes sociales, etc. son ciertas cosas que no han podido influir en las mujeres mayores. En lugar de estar continuamente en sus teléfonos o usar publicaciones de redes sociales para expresar su amor, las mujeres mayores saben cómo comunicarse cara a cara e incluso escuchar a sus parejas. No van a publicar todo en línea y están menos interesadas ​​en decirle al mundo con quién están. Traen una comunicación que involucra palabras y sentimientos, no selfies y controles en las redes sociales.

Saben cómo disfrutar de su vida de la manera más sencilla posible, debido a que los hombres más jóvenes las encuentran accesibles.

5. Las mujeres mayores no necesitan mimos continuos

La mayoría de las mujeres jóvenes, en comparación con las mujeres mayores, necesitan mimos continuos. Los hombres que salen con ellas tienen que elogiarlas regularmente o bañarlas con regalos y otros gestos románticos. Si bien a las mujeres mayores les gustan los mimos, no están obsesionadas con los regalos y los gestos románticos.

6. Son extremadamente independientes

No solo en pensamientos sino también en acción, las mujeres mayores son extremadamente autosuficientes e independientes. Harán su propio trabajo y vivirán de acuerdo con sus propios principios. Las mujeres mayores saben cuándo es el momento adecuado para ponerse de pie y cuándo es correcto dar un paso atrás. Es debido a esta actitud independiente que las mujeres mayores atraen a los hombres más jóvenes. No esperan a que los demás las hagan felices, ya que la edad les hace darse cuenta de que el poder de permanecer feliz está solo dentro de ellas.

Esta actitud de ser ferozmente independiente hace que los hombres más jóvenes se sientan atraídos por ellas al instante, ya que a los hombres les gustan las mujeres que pueden ser felices por sí mismas.

7. Las mujeres mayores saben tomar las cosas con calma

En lugar de apresurarse en cosas como el matrimonio o la vida familiar y presionar a los hombres más jóvenes para que asuman cada vez más responsabilidades, las mujeres mayores son más complacientes. Toman las cosas con calma en la relación, dando tiempo a sus compañeros para que se adapten, y esto definitivamente favorece a los hombres que todavía están tratando de descubrir sus vidas, tanto profesional como personalmente.

8. Están en contacto con la realidad

Las mujeres en su juventud primordial viven en un mundo de fantasía, que es un hecho a esa edad. Ellas sueñan con caballeros con una armadura brillante, y felices para siempre. Pero la realidad es diferente: las personas son egoístas, hay desilusiones e insatisfacciones.

Las mujeres mayores están en contacto constante con la realidad y no viven en un mundo de fantasía. Así que son prácticas y saben cómo lidiar con cada situación. Los hombres más jóvenes también pueden aprender a vivir la vida prácticamente con la guía de mujeres así. De hecho, incluso la relación a larga distancia puede funcionar mejor con una mujer mayor.

9. Las mujeres mayores son altamente solidarias

Los hombres que tienen una relación con mujeres mayores pueden obtener el apoyo constante de sus parejas. Cada vez que estos hombres más jóvenes se enfrentan a un dilema o una decisión que les cambia la vida, son las mujeres mayores (sus parejas) quienes los apoyan. Son lo suficientemente sensatos como para saber manejar situaciones difíciles en la vida.

Sin embargo, es posible que las mujeres de su edad no sean tan maduras y se nieguen. Con el aliento y el apoyo de las mujeres mayores, los hombres jóvenes pueden ser mejores y ser personas más maduras.

10. Pueden enfrentar de manera madura rupturas de relaciones

Las mujeres mayores son muy conscientes del hecho de que las relaciones pueden tener un callejón sin salida, especialmente las relaciones con hombres más jóvenes. Las mujeres maduras entienden que es probable que los hombres más jóvenes se enamoren de otras mujeres y que se rompan debido al estigma asociado con tales relaciones.

Incluso si se enfrentan a rupturas de relaciones, las mujeres mayores actuarán con madurez e incluso podrían desarrollar un vínculo de amistad duradero con los hombres más jóvenes.

11. Las mujeres mayores no tienen quejas sobre su cuerpo

Las mujeres jóvenes de hoy prestan mucha atención a su peso corporal y tipo y, a veces, se obsesionan con sus apariencias externas. Las mujeres mayores están bastante cómodas con su tipo de cuerpo y peso, ya que entienden que lo que importa es el interior de una persona. No tienen ninguna queja sobre su cuerpo y los hombres jóvenes con los que están saliendo no tienen que escuchar sus quejas constantes.

De hecho, a los hombres más jóvenes les gustan las mujeres mayores por su cuerpo curvilíneo pero voluptuoso.

12. Las mujeres mayores son despreocupadas

Dado que las mujeres mayores tienen tanta experiencia, están bien establecidas en su vida profesional, libres del melodrama adolescente, realmente saben cómo vivir una vida feliz y libre de estrés. Son felices y afortunados y tienden a hacer que las personas que los rodean estén calmadas y sin tensión también. Por lo tanto, los hombres jóvenes que salen con mujeres mayores tienden a tener una relación próspera.

13. Son comprometidas y leales

A diferencia de las mujeres más jóvenes que están dispuestas a salir y ver a otros hombres, las mujeres mayores están contentas con su relación. Las mujeres más jóvenes tienen la edad a su lado y también están dispuestas a experimentar, pero las mujeres mayores saben el valor de las relaciones y, por lo tanto, son extremadamente comprometidas y leales.

Los hombres más jóvenes que tienen una relación con mujeres mayores no tienen que preocuparse por temas como la infidelidad, la traición, etc.

14. Las mujeres mayores son super confiadas

La confianza es algo que está profundamente grabado en la mente de las mujeres maduras. No tienen que pretender tener confianza, pero son naturalmente confidentes tanto en palabras como en acciones. Las mujeres así no se molestan por la belleza de otras mujeres que las rodean y no se involucran en una competencia inútil. Es debido a esto que los hombres más jóvenes prefieren a las mujeres como ellas.

15. En la intimidad son menos inhibidas

Hombres jóvenes generalmente tienen dificultades para intimar con las mujeres jóvenes, ya que no son tan abiertas con respecto a eso. Pero las mujeres mayores, por otro lado, están menos inhibidas debido a su experiencia en la cama y saben cómo disfrutar de los encuentros.

Se acabaron los días en que los hombres más jóvenes preferían a las mujeres de su misma edad. Los roles de género están cambiando en nuestra sociedad, lo que está creando igualdad entre hombres y mujeres. Los hombres más jóvenes probablemente se están dando cuenta del hecho de que salir con mujeres mayores vale la pena.

Entonces, si eres un hombre joven que busca una relación, ¿por qué no salir con una mujer mayor? Y si eres una mujer mayor, ¿por qué no le das una oportunidad a un hombre más joven que te está persiguiendo? Te aconsejamos que lo consideres. ¡La mejor de las suertes!

Todo esto que has leído fue escrito por Tay Cuéllar en Vida lúcida . Ahora, si lo deseas, puedes compartir aquí tu propia experiencia y puntos de vista acerca del tema, si te animas a hacerlo seguramente será agradecido.