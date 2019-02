Investigadores de la Universidad de Gotinga (Alemania), de Australia y de Israel creen que los así llamados ‘anillos de hadas’, círculos desprovistos de vegetación y ubicados a la misma distancia unos de otros que aparecen en el desierto del Namibia y al oeste de Australia, son el resultado de diversos procesos, como el desgaste del suelo debido a las fuertes lluvias, el calor extremo y la evaporación, según un estudio publicado este lunes en la revista científica Journal of Arid Environments.

La nueva teoría refuta a las anteriores, que apuntaban como causa de este fenómeno natural a las venenosas plantas de euphorbia, a los gases en aumento, a las hormigas, a las termitaso incluso la lucha subterránea de las plantas por el agua.

Los científicos cavaron un total de 154 hoyos en 48 ‘anillos de hadas’ al este de la localidad australiana de Newman a lo largo de doce kilómetros para evaluar la posible influencia de las termitas en su formación. Asimismo, mapearon el terreno con ayuda de drones y lo compararon con otros acechados por hodotermítidos. Paralelamente, investigaron las condiciones del suelo en la zona de estudio, así como en áreas adyacentes donde tampoco crece la hierba.

