Alfred Thomas “Freddie” Highmore nació el 14 de febrero de 1992, en Camden, Londres.Es actor y director.

Su debut se produjo en la cinta británica, ‘Cosas de mujeres’, cuando tan solo tenía 7 años. Más tarde aparecería en varias TV Movies y Mini series, e incluso tuvo un papel de cierta relevancia en la cinta francesa ‘Dos hermanos’. Pero no fue hasta su papel en ‘Descubriendo Nunca Jamás’, en el 2004, cuando Highmore se dio a conocer mundialmente.

Tras su trabajo en la película ‘Descubriendo el nunca jamás’ con tan solo 8 años, junto a Johnny Depp (protagonista de la película Piratas del Caribe), Highmore saltó a la fama y consiguió el papel principal en la mítica cinta infantil ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, que terminó de catapultarlo y que le convirtió en una de las grandes estrellas infantiles del momento. Como tal, tuvo varios años de éxito y trabajó en otros largometrajes conocidos como ‘Las crónicas de Spiderwick’ o el film de animación ‘Astro Boy’, donde prestó su voz para interpretar al protagonista.

En el año 2013 dejó su carrera cinematográfica aparcada momentáneamente tras conseguir un papel en la conocida ficción televisiva ‘Bates Motel’. Ha pasado cinco años interpretando a Norman Bates y no ha sido hasta hace un par de años, en el 2016, cuando volvió a aparecer en una película. Actualmente es el protagonista de la ya renovada serie ‘The Good Doctor'(2017), que trasmite cada domingo Cubavisión, en el espacio Arte Siete.

Freddie Highmore es graduado en Licenciado en Filología en Español y Árabe, graduado en la Universidad de Cambridge. Habla francés de forma fluida, y está considerado uno de los actores más cultos de su generación. Sus grandes aficiones son fútbol y el clarinete.

En la serie El buen doctor, escrito por David Shore, de House ,”Freddie” Highmore interpreta al doctor Shaun Murphy, un residente de cirugía que tiene autismo y el síndrome del savant. En la segunda temporada, actualmente en la pantalla cubana, Freddie además de actor asume el guion de la serie. Y para 2019 tiene ya un nuevo proyecto, llamado Love, Dad (traducido como “Con cariño, papá”). El actor británico será el productor ejecutivo, por lo que podrá mantener su papel en la ficción médica que tanta fama le ha brindado.

Sobre su versatilidad declaró a la revista española Diez Minutos: Me encantaría hacer más cosas a medida que pase el tiempo. Cuando The Good Doctor termine, cuando quiera que sea, me gustaría haber adquirido una serie de aptitudes en otras áreas para ser capaz de diversificarme y contar historias de otra manera. Pero todavía tengo tiempo. Ahora tengo estas oportunidades y soy muy afortunado de tenerlas.

Sobre su personaje en El Buen Doctor comentó: Shaun es optimista y siempre ve lo bueno de la gente. Como buen británico, probablemente soy bastante cínico y, conociendo a David Shore, compartimos este cinismo como se pudo ver a lo largo de sus años en House. Es magnífico retratar la versión del mundo que Shaun ve y en la que cree, su fe en la humanidad, sobre todo en nuestros tiempos en los que hay tanta negatividad de la que contagiarse.

Los capítulos de la serie norteamericana El buen Doctor son monotemáticos, por lo que no se lo pierda los domingos a las dos de la tarde por Cubavisión. La serie de ficción, además de entretener educa.

(Fuentes: eCartelera,Hola, axn.es,Wikipedia)