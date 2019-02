En la prensa rusa han trascendido nuevos detalles de un caso que ha dejado en ‘shock’ a la sociedad en la ciudad de Kírov, y no es para menos. Se trata de que una joven de 21 años dejó a su pequeña hija encerrada sola en su departamento durante una semana, sin agua ni comida.

La pequeña murió supuestamente de deshidratación, y su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero por la abuela, que llegó para saludarla por su aniversario: cumplía tres años ese día. Según otra versión, pudo haber fallecido por intoxicación, ya que habría ingerido detergente debido al hambre.

Los medios locales rastrearon las cuentas de la mujer en Instagram y Vkontakte. Resulta que con la última publicación en uno de sus perfiles, saludaba a su hija por el cumpleaños, usando las etiquetas: ‘3 años’, ‘mi vida’, ‘mi ángel’, ‘te quiero’, ‘que seas la más feliz y sana’. Sin embargo, para entonces la pequeña ya estaba muerta. Horrible.

Sin signos de arrepentimiento

Vecinos contaron a la prensa que la joven desde hacía tiempo ya había desatendido a su hija, y que la había dejado sola por unos días en repetidas ocasiones. Una vez vieron cómo la menor estaba arrojando juguetes desde el balcón, y estimaron que esa era su manera de llamar la atención. Además, la investigación estableció que la niña vivía en condiciones insalubres y que no fue llevada a los médicos desde fines de 2016.

Desde el Comité de Investigaciones local señalaron que la joven ―que fue arrestada― no mostró signos de arrepentimiento por lo sucedido, reporta RIA Novosti. “La madre dijo que cerró deliberadamente las puertas del apartamento y se fue de la casa. Estuvo ausente durante una semana, del 13 al 20 de febrero […] Ni siquiera llora, no tiene ni una pizca de arrepentimiento. Simplemente dice a sangre fría: ‘Sí, me fui, cerré las llaves del agua y dejé a la niña sin agua ni comida'”, citó el organismo a la madre.

Asimismo, se supo que mientras la niña se encontraba sola en el departamento, la madre estuvo en casa de una amiga. Y según afirmó a los investigadores, no podía regresar porque no tenía dinero para un taxi. Sin embargo, no explicó por qué no pidió dinero prestado o usó el transporte público.

Además, según el Comité de Investigaciones, antes de la tragedia la abuela llamó a su hija durante varios días y le preguntó cómo se encontraban ella y su nieta. La joven contestaba siempre que estaban bien.

La mujer está acusada de asesinato de un menor con extrema brutalidad, entre otros cargos.

