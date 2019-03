El senador republicano de EEUU Marco Rubio metió la pata en Twitter al asegurar que el apagón en Venezuela se había debido a la explosión de una presa llamada ‘German Dam’.

Rubio confundió el apellido ‘Dam’ —’presa’, en inglés— con una presa de agua alemana —’german’—. Germán Dam resultó ser finalmente un periodista que informaba sobre el apagón.

“Hoy otra explosión de transformadores en la presa alemana —’German Dam’— en el estado de Bolívar causó otro apagón masivo. ¿El resultado? Han muerto pacientes gravemente enfermos, el metro Caracas sigue fuera de servicio y pocos o ninguno de los vuelos han llegado o salido de Caracas durante más de 20 horas”, declaró el 10 de marzo el Pinocho republicano de Florida.

Lost in translation? 😂🤦‍♀️ De cómo el periodista Germán Dam @GEDV86 se transforma en un dique alemán en un tweet del senador @marcorubio. La posverdad está con nosotros. pic.twitter.com/25nyBQq5Ww — Guadalupe Nogués (@uadlup) 10 de marzo de 2019



Rubio estaba en lo cierto al señalar que hubo una explosión que interrumpió la red eléctrica en algunas zonas. Un transformador explotó en la subestación Sidor, en Guayana, en el estado de Bolívar. Fue precisamente la información sobre esa explosión la publicada por un periodista llamado Germán Dam. Rubio leyó su nombre y lo confundió con una presa de fabricación alemana. El reportero no dudó en responder.

Senator @marcorubio, an important transformer exploded in Bolívar and that, in part, again collapsed the Venezuelan Electric System; however it was not in a dam, much less german.

My name is Germán Dam, I am one of the journalists who published the information.

😎🤘😊 https://t.co/DicWDJzlfQ — Germán Dam (@GEDV86) 9 de marzo de 2019



Horas después de publicar el tuit, Rubio lo borró, consciente de la metedura de pata. Pero ya era demasiado tarde. Cuando las redes se dieron cuenta del error de Rubio, los internautas comenzaron a burlarse de él. Uno de ellos tiró de sarcasmo: ‘Germán Dam es un periodista que informó sobre la explosión que causó el apagón. Afortunadamente, no llegó a explotar’.

Dude. German Dam is a reporter who reported on an explosion that caused a blackout. Fortunately, he did not explode. — Nicole Birmingham (@nmbirmingham) 10 de marzo de 2019



Otro internauta bromeó con que estaba “horrorizado” por la explosión de un periodista.

I’m horrified to hear about German Dam’s explosion. — Dan Madison 🚡 (@DanW9) 10 de marzo de 2019



Otros internautas no pueden creer que, tras la respuesta del periodista Germán Dam y de la avalancha de tuits, el senador no haya rectificado.

Tras darse cuenta de su error y de borrar el tuit, el republicano aseguró que quiso escribir “Hoy otra explosión en el transformador en el estado de Bolívar causó otro apagón masivo según German Dam’. Era un hilo de Twitter y normalmente voy hacia atrás y añado el arroba de la persona antes de tuitear. En este caso hice clic en ‘Tuitear a todos’ antes de revisarlo”.

Las redes eléctricas venezolanas colapsaron el 7 de marzo tras una avería en El Guri, planta hidroeléctrica que proporciona el 80% del consumo de fluido de Venezuela. El apagón afectó a los 23 estados del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó “al imperialismo” estadounidense del corte en el suministro eléctrico.