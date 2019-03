Henri Lincoln Fernandes Nascimento Fontana, o Henri Castelli, su nombre artístico, actor y modelo, de 41 años, nació en São Bernardo de Campo, Brasil, el 10 de febrero de 1978, y antes de convertirse en actor, trabajaba en otras actividades, como camarero.

Sus inicios fueron en la miniserie “Hilda Furacao” y luego en telenovelas, entre las que podemos mencionar: ”Celebridades”, ”Bellísima”, “Esplendor”, y la también exitosa telenovela, “Cobras & Lagartos”

Fue contratado en 1998 por la TV Globo. Dos años más tarde gana el papel de Dino, en la telenovela “Esplendor”; en 2003, con el papel de Hugo, en ” Celebridade “, novela de Gilberto Braga. En 2006 interpreta su primer papel protagónico en “Cobras & lagartos” y el torpe Vincent de “Caras & Bocas”.

El actor Henri Castelli, es uno de los principales galanes de la televisión brasileña, posando como actor o modelo en las páginas de la revista Quien. En una entrevista, el artista de con más de 20 trabajando en las pantallas, habló sobre el matrimonio y también rebotó rumores de ser una persona antipática. “Yo soy un tipo simple”, declaró. “Nunca cambió mi esencia…Cuando estoy de mal humor evito hacer las cosas. Si tengo que ir, intento controlarme antes.Nadie está obligado a aguantar el mal humor del otro”, agregó.

Dueño de un cuerpo atlético y ligado a los deportes desde la infancia, principalmente al fútbol, el actor Henri Castelli revela que su receta es el equilibrio: la carrera, la bicicleta, el tenis y los entrenamientos de preparación física junto a una buena alimentación y mucha agua, forman parte de una rutina que pretende mantener a lo largo de la vida, pero sin radicalismos.

Henri, ha estado casado. Entre 2005 y 2007 con la modelo Isabeli Fontana. En 2008 inició un noviazgo con la actriz Fernanda Vasconcellos, terminado cuatro años después. Tiene dos hijos: Lucas, de 12 años, y Maria Eduarda, de 4 años. El primero es fruto de la relación con Isabeli y la segunda con Juliana Despirito.

A Castelli le gusta la vida en familia:” Después de ser padre usted crea una responsabilidad mayor. El afecto es más fuerte de lo que puedo describir “, afirma. Ir al club, al cine, viajar o simplemente quedarse en casa son programas que hacen con frecuencia. “Perdí a mi padre muy temprano. Fue muy triste para mí y es hasta hoy. La falta de él me maltrata todos los días. No quiero que mis hijos pasen por eso “, se desahoga.

Durante las grabaciones de Sol Nascente, entre Sao Paulo y Río, durante la semana, se alojó en un hotel, y al final de la semana volvía a casa. “Tengo que desplegar en 1000 todo el tiempo. Por eso estoy rodeado de personas que me ayudan… Incluso cuando estoy grabando, no puedo dejar de prestar atención a lo que está sucediendo con mis hijos. “Marco médico, dentista, todo de lejos”, dice el actor, cuyo cambio de visual para interpretar al motociclista Ralf chocó a algunos fans al principio. “Estoy llegando a los 41, no tengo tanta preocupación por la estética como tenía antes”, bromea.

Para el papel de Ralf en la telenovela Sol Nascente, que ahora transmite Cubavisión, el actor encaró grandes cambios para darle vida al personaje, Para el papel, se dejó crecer el cabello y la barba, hacerse muchos tatuajes falsos antes de entrar en escena. “Nunca dejé la barba de ese tamaño. Fueron dos meses cultivandola. Y tengo cuatro tatuajes de verdad. ¡Ahora, gané 36 más!. Lo más extraño fue ver el cuerpo cubierto con ellos, pero me acostumbré a eso”, dijo en una entrevista al diario Extra. A pesar de asumir un personaje de aparente carácter impulsivo, una dura adolescencia, tiene altos valores humanos, que lo hacen una persona especial. Pero, ¿con quién se quedará al final de la trama? ¿Con la japonesita Hiromi, o con la rebelde Milena?. Hay sorpresas para los admiradores de Ralf “el borracho” en los capítulos finales de Sol Naciente.

