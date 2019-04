Giovanna Lancellotti Púrpura nació el 21 de mayo de 1993, en Ribeirao Preto, Brasil. A los 15 años de edad dejó la ciudad en la que creció y se estableció en Sao Joao da Boa Vista, Sao Paulo, con la intención de estudiar teatro.

Al cumplir 16 años se separó de sus padres, debido a que estos, no le brindaron suficiente apoyo, ni le dedicaban tiempo para acompañarla a realizar pruebas de actuación, para que pudiera desarrollar su carrera. Sin embargo esta emprendedora actriz, no cejó en la lucha por conquistar sus sueños y no perdió oportunidad alguna para hacer pruebas para la televisión.

Luego de un tiempo, es llamada para hacer otro casting, y fue aprobada para interpretar al personaje Cecilia Machado en Insensato corazón, en el año 2010, e interpretar al personaje Cecilia Machado. Luego tras el final de la telenovela, firmó un contrato por dos años con la Globo.

En 2012 fue invitada para participar en la telenovela Gabriela de Walcyr Carrasco, interpretando el personaje de Lindinalva. En este año resultó ganadora del premio en la categoría de Mejor Actriz del Año por la interpretación de Cecilia en Insensato corazón, por tal motivo, de igual forma recibió el Premio Contigo TV 2012 en la categoría de Revelación TV.

Hace su primera aparición en el cine en el film “Entre abejas” (2015) con el personaje de Regina. “Yo estaba loca para hacer cine, quería mucho llegar cerca de ese universo, y sucedió de una forma tan natural, que resultó muy positivo para mí y para la película también”, afirma sobre el trabajo .Luego vinieron otras oportunidades en el cine: Festa da Firma (2017) , Intimidade Entre Estranhos, Incompatible , Tudo Por um Pop Star y Eu Sou Mais Eu, todas de 2018.

En una entrevista a la columnista Patrícia Kogut, Giovanna habló sobre su personaje, Luana de “La Regla del Juego” (2015) , y los cambios que el papel trajo para su vida. La actriz afirmó que, a causa del trabajo, alteró algunos hábitos alimenticios, adoptando una dieta sin proteínas de origen animal y manteniéndose más tranquila. “Estoy muy ansiosa y Luana, poco a poco, me está dando un pie en el suelo. Antes sucedía algo pequeño y ya estropeaba mi día “, explicó.

Al concluir su trabajo en Sol Naciente (2016) la actriz escribió un mensaje para despedirse. Intérprete de Milena, ella festejó el giro dramático de su personaje a lo largo de la trama y su relación con todo el equipo: “Ya golpea un vacío en el pecho… Ahhhh, cuánta nostalgia voy a sentir de esa niña y de todos alrededor de ella! ¡Qué orgullo tengo de haber contado una historia tan hermosa de transformación de una niña (…) en una mujer! (…) ¡Nuestro sol nació! ¡Y fue muy lindo! “, dijo en Instagram donde tiene millones de seguidores.

Aún nos queda mucho por recorrer en la telenovela Sol Naciente, ¿qué pasará entre Milena y Ralf?, ¿continuará persistiendo en la reconciliación entre sus padres?…



