La función de los pechos parece clara a simple vista: alimentar a los más pequeños, al menos así lo es para las más de 5.400 especies de mamíferos. Pero en los humanos los senos aparecen a temprana edad y se mantienen para toda la vida, sin importar si la mujer está o no lactando. Entonces, ¿para qué los humanos tienen unos senos tan grandes?

De hecho, el Homo sapiens es la única especie de mamífero con senos permanentes y los más grandes entre todos los primates. Los científicos no han podido dar una clara respuesta a este fenómeno. No es solo que no desaparecen tras el proceso de amamantar o que aparecen sin relación alguna con el embarazo, es que su tamaño es considerablemente más grande que los pechos de otras especies.

La producción de leche para alimentar a las crías es tan importante para estos animales que incluso las glándulas productoras de este nutritivo líquido blanco son las responsables del origen etimológico de la palabra mamífero. Sin embargo, los humanos son la única especie en donde los pechos tienen otra función, esto se evidencia al observar que aparecen durante la pubertad y no se ‘desinflan’ luego de finalizar la lactancia.

Pero ¿cuál es la función evolutiva de esto?

De acuerdo con lo planteada por el zoólogo Desmond Morris en su libro de divulgación científica el ‘Mono desnudo’ de 1967, los pechos evolucionaron como un símbolo sexual para reemplazar la parte posterior de otras primates que era más visible durante la ovulación. Asimismo, según esta teoría, cuando nuestros antepasados comenzaron a caminar erguidos, los órganos sexuales ya no eran tan visibles, por lo que los machos no tenían una forma fácil de saber cuándo una mujer era sexualmente madura y los pechos pasaron a cumplir esta función.

El problema de esta teoría es que falla en explicar por qué se mantienen los senos luego de la menopausia.

Otros científicos arguyen que el gran tamaño de los senos humanos se debe a que facilita el proceso de amantar y permite a la mujer realizar otras tareas al mismo tiempo. Esto no explica por qué aparecen en la pubertad ni por qué se mantienen luego de que finaliza el período de lactancia.

Parace que el tamaño y la función de nuestros senos seguirá siendo un misterio para la ciencia.

(Sputnik)