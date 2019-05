Ana Carolina Soares Nakamura (Río de Janeiro, 9 de mayo de 1983) conocida popularmente como Carol Nakamura, es modelo, actriz y presentadora de la televisión brasileña.

Durante doce años Nakamura fue miembro del popular programa de televisión brasileño Domingão do Faustão. Comenzó a mediados de la década de 2000 como bailarina de ballet en el programa y finalmente se convirtió en una de las presentadoras con Fausto Silva. Dejó el programa en abril de 2016 cuando fue contratada por Globo TV y probarse en la actuación. En 2016 Nakamura retorna a Domingão do Faustão como juez.​

Con apenas 16 años esta joven actriz salió embarazada de su hijo Juan. “Fue muy sorprendente. Yo era muy joven. Por supuesto que tenía miedo, pero en ningún momento me desanime. Yo tenía todas las dificultades. Tuve que aprender sobre preparación de alimentos, cambio de pañales… Juan es muy cariñoso y hoy, él es mi amigo, hablamos de igual a igual “, le dijo al sitio Domingão.

Carol Nakamura debuto como actriz en 2009 en A Bela e a Fera, y en 2018 interpreto la obra “Hasta que la Internet nos separe“, junto al actor Márcio Kieling, donde disfruta de una fase diferente de su vida. Carol da vida al personaje Pâmela que, lleva siete años de matrimonio, tiene que lidiar con las situaciones rutinarias con su marido en medio de la pandemia provocada por las redes sociales.

En su primer papel para la televisión en la telenovela Sol Naciente de OGlobo, la Nakamura – Hiro- interpreta a una joven independiente , que dejó claro lo que quiere: casarse con un hombre de la comunidad japonesa en Brasil, con el fin de “mantener” las tradiciones de la familia japonesa.

Al ver las primeras imágenes de Sol Naciente en la pantalla como Hiró, la actriz comentó: “Creo que es muy bueno cambiar, porque yo trabajaba en un show, estaba siempre más maquillada, ahora mi personaje es más tranquilo, un poco malhumorado, aunque después eso va a cambiar, pero al principio ella es así”.

Sobre su desempeño en la telenovela manifiesta que el problema no son las críticas que pueden venir, sino saber si son realmente relevantes. “Es una experiencia nueva para mí, estoy muy abierta a críticas constructivas, siempre y cuando me lleven a un lugar mejor que donde me encuentro. Si es sólo amargura de alguien, lo dejo. .. “, concluye.

Hiromi Tanaka está indecisa entre la atracción que siente por Ralf, (Henri Castelli), y que rechaza por discriminación, a pesar de las mejores intenciones del tatuador. Aunque sin amor, acepta un compromiso con Akira (Fabio Yoshihara), que también forma parte de la comunidad japonesa. “Toda mujer piensa en buscar un príncipe encantado, en busca de una familia”, declara Carol. Cuando se compara con el personaje, la actriz ve que construir una vida familiar es definitivamente el punto que las dos tienen en común. “Creo que tengo un poco de eso también”, completa.

Cada semana y por Cubavisión la teleaudiencia cubana aficionada a los acostumbrados culebrones brasileños disfruta la actuación de Carol Nakamura. Muchas cosas sucederán con este controversial personaje, que ya ha mostrado sus miedos y contradicciones. ¿Se casara al final con Akira, fiel a las tradiciones?

Fuentes: Wikipedia, GShow, Caras, Quem, Ig,Youtube