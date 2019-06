La Policía de Los Ángeles se encuentra investigando la desaparición de la estatua de acero de Marilyn Monroe, que fue retirada de un monumento ubicado en la entrada de Paseo de la Fama a primera hora de este lunes.

Un experto forense ha recogido huellas dactilares de la parte superior de la estructura y las autoridades esperan con ello dar con el responsable. “No está bien venir y destrozar el arte público”, expresó el concejal Mitch O’Farrell. “[El monumento] significa algo para la comunidad y vamos a investigar esto lo mejor que podamos” agregó.

La escultura robada representa la icónica pose de la actriz con el vestido blanco de la película ‘La comezón del séptimo año’ (1955).

Apparently someone stole the golden #MarilynMonroe that used to sit atop the Four Ladies of Hollywood Gazebo in #Hollywood. A woman reported seeing someone remove the statue yesterday. #LAPD said to be investigating. pic.twitter.com/iV7epFf6Bz

— Craig Fiegener (@CraigNews3LV) 18 de junio de 2019