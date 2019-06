Tal vez conozcas, o no, estas dos historias raras, de las que se hacen eco diversos medios, sobre un hombre momia, encontrado en la cueva de un oso, en una apartada región rusa y el hombre árbol de la India. Aquí te compartimos lo más reciente

Esto es lo que se sabe sobre el hombre momia

Circula en las redes sociales un video impactante debido al aspecto moribundo de un hombre aparentemente de unos 60 años, que por su aspecto ha sido comparado con una momia, o ‘un cadáver viviente’ dado el estado en el que se encuentra su cuerpo, aparentemente en putrefacción.

La persona se hace llamar Alexander y fue rescatado de la cueva de un oso, donde aún permanecía vivo, debido a que sería el alimento durante la hibernación del animal. De acuerdo a varios medios británicos, el hombre despareció un mes atrás sin dejar rastro alguno, “fue sorprendente que tras un mes de la desaparición estuviera con vida”.

En el video que se ha compartido en las redes sociales se aprecia cómo el hombre moribundo con aspecto de momia apenas puede hablar ya que se aprecía que no tiene fuerzas y al preguntarle su edad, contesta con su nombre.

El sujeto fue descubierto por unos perros de cacería de unos cazadores rusos después de un mes de su desaparición en Tuva, una región muy remota de Rusia, además los medios locales informaron que Alexander fue trasladado de gran urgencia con la columna vertebral rota, tras pelear con el oso, además detallaron que bebía orina para sobrevivir, un hecho que los médicos consideran “un milagro”.

Así lo informó el hombre, quien fue resguardado por los perros que lo encontraron mientras otros caninos alertaban a los cazadores.

Aún no se ha revelado el lugar exacto donde fue encontrado Alexander, ni el nombre del hospital, de modo que no se puede corroborar la exactitud de esta historia.

En la verdadnoticias:

Lo último sobre el hombre árbol

Un acontecimiento realmente INSÓLITO se presentó en la India, donde un hombre ‘árbol’ tiene las manos llenas de verrugas y corteza; mira el video viral… ¡Suplica le corten las manos para ya no sufrir!

A través de un video viral se dio a conocer el padecimiento que tiene Abul Bajandar en su cuerpo, aparentemente es una especie de deformidad bastante extraña, pues en lugar de tener la piel como cualquier ser humano; el tiene las manos con diversas verrugas con apariencia de corteza; es por ello que lo conocen a nivel internacional como el Hombre árbol.

De acuerdo a lo que se dio a conocer en algunos medios de información el joven hombre de apenas 28 años, padece epidermodisplasia verruciforme, una enfermedad genética muy rara.

En 2016 fue la primera vez que se informó de su caso a nivel mundial, ya que se había realizado un ingreso en un hospital de Bangladesh.

“Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. He pedido a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro”, expresó a la AFP.