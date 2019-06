Gervasio Rafael dos Santos.

Gervasio Rafael dos Santos, actor y empresario brasileño, nació el 14 de septiembre de 1982, en Río de Janeiro. Tiene en la actualidad 36 años. Su apellido ‘Zulu’ fue sugerido por una amiga para un curso de teatro, y se le quedó.

A los 22 años decide dejarlo todo y asumir su actual profesión. Ahora lo tenemos a la vista en la telenovela ‘Sol Naciente’, como el malísimo, pero a la vez atractivo villano Joao Amaro.

Hace su debut en teatro, en la pieza “¿Dónde está usted ahora?” en 2004, un musical con poemas de Vinícius de Moraes y en la televisión en 2005 en la novela “Love Test”, de la Red Record, en el personaje Bira.

En la telenovela En Familia de 2014.

Entre 2006 – 2007 comienza a trabajar en TV Globo donde formó parte del elenco de la novela “Siete Pecados”, con el personaje de Leonardo. Desde entonces, ha participado en varias producciones: “Casos y Acasos” (2008) y “Toma Lá da Cá” (2008). En las novelas, interpretó a Caco en “Caras y Bocas” (2009), también arrasó como Adriano, el periodista de moda en la novela “Ti Ti Ti” (2010) y vivió “Edvaldo” en la novela “Fina Estampa” (2011.Volvió a la Red Record para vivir Mauro Barreto en “Balacobaco” (2012).

Regresó a la TV Globo para la novela “En Familia” (2014) con el personaje Théo. En el mismo año, fue invitado a interpretar al seductor Elder en la serie “El Sexo y las Negas” (2014) y grabó como invitado “Los suburbanos” (2015), del canal Multishow.

Mantiene una bonita relación con su padre Antonio.

Siempre estudiando, leyendo textos y piezas teatrales, Zulu logró administrar su tiempo para realizar un antiguo sueño – la dirección teatral. En 2015, estrenó el infantil “Los Aventureros en el Reino Congelado” espectáculo musical de gran éxito entre los niños.

Junto a María Clara Mesquita y la pequeña hija Luiza.

Junt al también actor Malvino Salvador (2014)

Rafael Zulu mantiene una amistad con el conocido futbolista Neymar.

Padre de Luiza, habla con orgullo de la hija. “Ella me hace bien, me mejora. Quiero que me vea como referencia “, dice. La niña, fruto de una corta relación, es querida por sus padres: “Yo y su madre nos llevamos bien, priorizamos cosas atípicas de padres separados: reunión de la escuela, almuerzos…”

En la telenovela “El otro lado del paraíso” de 2017, novela de Walcyr Carrasco para la rede Globo, trajo nuevas satisfacciones a Rafael Zulu, con el personaje de Aparecido Cido, un “homosexual” que vive una intensa y complicada relación. El personaje, según cuenta:” Llegó en un momento de rechazo por la elección y orientación sexual de cada uno, es un asunto muy complejo dentro de la sociedad brasileña…” Comentó además que esta caracterización “fue un desafío más, cada personaje lo es. Fue todo un reto por la investigación y el trabajo de mesa para encontrar el tono del personaje, que se debate entre el ser o no ser. Es un personaje que requiere de mí un cuidado muy grande”.

En la telenovela El otro lado del paraíso,asume el papel de Aparecido,un homosexual que mantiene una relación

con Samuel interpretado por Eriberto Leao.

En ‘Sol Naciente’ Joao Amaro trata de conquistar a Dora (Juliana Alves)



En la novela “Sol Nascente” (2016), de Walther Negrão, y trasmitida aún por Cubavisión, Rafael Zulu, interpretó su primer villano, João Amaro, brazo derecho de la inescrupulosa doña Santita, interpretada por Laura Cardoso. Sobre su trabajo junto a la gran actriz comentó: “Ella es una referencia, siempre me ha gustado y admirado, pero la admiraba tanto que nunca me imaginé compartiendo escena con ella… Respeto y aprovecho cada minuto en escena con ella!.

Escena de Sol naciente entre LauraCardoso,Rafael Cardoso y Rafael Zulu.

El malévolo Joao Amaro de ‘Sol Naciente’ transita por muchas situaciones inescrupulosas por órdenes de su “madrina”, en las que casi siempre sale victorioso, hasta que… pero mejor continúa disfrutando de la actuación de Rafael Zulu hasta que, como a todo villano, le llegue su hora