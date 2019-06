Científicos rusos revelaron algunas de las afecciones de mayor riesgo que pueden ser causadas por los tatuajes en la piel.

Una investigación llevada a cabo por el Centro Científico y Práctico de Dermatovenereología y Cosmetología de Moscú señala que esta práctica puede conllevar dificultades de salud que van desde infecciones locales hasta el desarrollo de enfermedades dermatológicas crónicas, entre las que se encuentran la dermatitis y la psoriasis.

Fundamentándose en el caso médico de una paciente con un pie tatuado, los expertos hallaron que sufría de liquen plano, una inflamación poco común que afecta la piel cuyos síntomas están asociados a reacciones alérgicas e inmunitarias. La mujer padecía de ardor, picazón, inflamación y descamación, que ocasionaron además transformaciones en el aspecto del diseño en la piel.

Alergias

De acuerdo al estudio, es probable que las causas se relacionen con una alergia a las tintas inyectadas en la piel, en especial la de color rojo, que según las estadísticas suele causar problemas tardíos y está asociada a la dermatitis —la inflamación y el dolor—, por contener sulfuro de mercurio.

Se necesitó en este caso realizar complejos procedimientos clínicos, como fotoquimioterapia, y emplear antinflamatorios y antialérgicos. No obstante, la afección no todas las veces desaparece totalmente; incluso, luego de un tratamiento exitoso, puede manifestarse de nuevo.

Estafilococo y hepatitis

Otra complicación común es advertida por la dermatóloga Elena Kovtunova: el Estafilococo dorado (‘Staphylococcus aureus’), una bacteria que puede desarrollar infección (inflamación purulenta) si una persona recién tatuada no tiene en cuenta las precauciones necesarias.

La doctora destaca que hay también una relación directa entre el número de tatuajes y el peligro de contraer hepatitis C, en particular cuando el procedimiento de tatuado no se efectúa con instrumentos esterilizados. “Las personas tatuadas, sobre todo si poseen amplias zonas del cuerpo cubiertas, son el mayor grupo de riesgo para contraer hepatitis”, advierte.

Cáncer

Está comprobado que hacerse tatuajes puede producir daños en el sistema inmunológico con el paso del tiempo, dado que los pigmentos de las tintas —que contienen hollín, óxidos metálicos y sales— se almacenan en los nodos linfáticos, incluso de manera permanente, y generan hinchazones cutáneas y otros padecimientos.

Un estudio de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas publicado en 2016 pudo establecer que ciertos pigmentos, incluso, podrían causar cáncer o generar mutaciones y efectos tóxicos. Así, los colores azul, verde, rojo y púrpura serían responsables de granulomas —pequeñas masas en la piel—; y el color negro podría contener elevados niveles de elementos tóxicos prohibidos para ser usados en la piel humana.

“A medida que modificamos el sistema inmune, aumentan los riesgos de enfermedades oncológicas. Los grandes tatuajes no representan alegría para la inmunidad. Todo lo que recibimos del exterior, nuestro cuerpo intenta excluirlo”, detalla Kovtunova.

Por último, la especialista recomienda evitar hacerse tatuajes en áreas de la piel que tengan lunares, ya que esto puede incrementar el peligro de melanomas.