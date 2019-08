Uno de los temas tratados en la próxima telenovela “El otro lado del paraíso”, estará marcado por la historia del personaje de Juliana Caldas. La actriz espera ‘vivir’ en la piel de Estela, quien será rechazada por su madre por ser enana. En una entrevista con Gshow, la actriz celebra la oportunidad de abordar el tema en la trama: “Estela es una chica fuerte, romántica y que ama a la familia. Cariñosa e inteligente”, dijo.

El enanismo, es una anomalía que se expresa en la talla, considerablemente inferior al común de su especie. Entre los humanos, suele considerarse enano el hombre que mida menos de 1,45 metros, y en la mujer menos de 1,40 metros. Algunos enanos, sin embargo, no han sobrepasado los 64 cm. al alcanzar la madurez esquelética.

En su debut en la televisión brasileña, Juliana se prepara para mostrar en su personaje las dificultades de una persona con enanismo que se convierten en verdaderos obstáculos, como alcanzar un grifo para abrir la ducha o tener acceso a los cubiertos durante las comidas en la mesa.

Juliana junto a Sofía (Marieta Severo) quien interpreta a su madre en El otro lado…

Juliana Caldas es una actriz y modelo que comenzó su carrera a los 16 años. La artista mide 1,22. En el teatro actuó en espectáculos como “La bella y la bestia”, “Peter Pan” y “Alicia en el país de las maravillas“. Como modelo, estuvo inscrita en una agencia de fotografía para ensayos de moda y posó para un catálogo de una marca de ropa.

Sobre su personaje, agrega Juliana:”Estela es una persona que, además de ser romántica e inteligente, tiene un propósito. Ella conoció otro país, otra cultura. Y el hecho de que ella regrese a casa y ya no quiera quedarse en Suiza tiene un propósito que va más allá de su amor por su familia. Estela es divertida, soñadora y quiere mostrar algo, especialmente a su madre”.

Estela, Juliana Caldas, explica las razones por las que su madre Sofía (Marieta Severo) en El otro lado…, se avergüenza de ella por su discapacidad y que no sabe luchar con el tema afectivo.

Juliana es una de las figuras femeninas retratadas en la exposición fotográfica ‘M’ .

Juliana está orgullosa de su exitosa carrera y busca, a través de la visibilidad que ha ganado, hacer que otras personas con necesidades especiales sean conscientes de que están luchando por su lugar en la sociedad y luchando contra los prejuicios.

En conversación con Purepeople, comentó: “No tengo miedo de llegar a los hombres que encuentro interesantes. …Cuando el chico es enano es más fácil. Si el hombre es más alto, se inclina un poco para besarme…Hay personas que tienen fetiche con enanos. Pero salgo mucho para divertirme, no para cazar al hombre “, asegura.

Estela (Juliana-Caldas) tendrá un romance con Amaro (Pedro Carvalho) y Juvenal (Anderson Di-Rizzi)

El objetivo en la vida de la joven actriz Juliana Caldas, es llevar a través de su trabajo el racismo en las relaciones familiares, además de llevar el enanismo al día a día de las personas, de construir la idea de que los actores con discapacidades de crecimiento no deberían solo interpretar personajes humorísticos. “Espero que mi actuación haga que la gente me vea primero como actriz y no como enana, sino porque yo también puedo interpretar ese papel. Yo misma, como enana, nunca he interpretado papeles que me hayan humillado y espero que este personaje puede romper el estereotipo enano solo en producciones cómicas “, dice.

Estela es un personaje lleno de amor, solidaridad, comprensión y sentido común. En la telenovela se debate entre el rechazo de su madre y la inseguridad de aceptar o no propuestas de matrimonio… No pierdas la oportunidad de disfrutar a Estela, porque como está de moda calificar a estas mujeres valerosas y batalladoras, ella es una guerrera.

Juliana Caldas nació el 16 de marzo de 1987, en Rio de Janeiro,Brasil.

(Fuentes: radiorebelde, nossagente , Purepeople)