Doña Modesta en Sol naciente.

A la edad de diecisiete años, la actriz brasileña Nivea María era modelo y fue descubierta por el director Walter Avancini. Obtuvo su primer papel en la telenovela A Outra Face de Anita, la cual fue transmitida por TV Excelsior, de São Paulo, en el año de 1964.

En la telenovela Miren los lirios del campo (1980).

Junto al destacado actor Rubens de Falco en Doña Chepa

Durante más de cuatro décadas tuvo una presencia ininterrumpida en la televisión brasileña.​ Participó en numerosas telenovelas de éxito, con personajes importantes, como Gabriela, A Moreninha (1975), Doña Chepa (1977), Maria, Maria (1978), Coração Alado (1980), miniserie Anos Dourados (1986), Brega & Chique (1987), Meu Bem, Meu Mal (1990), Pedra sobre Pedra (1992), El clon (2001),​ la miniserie de La casa de las siete mujeres, Celebridad (2003), El profeta (2006) e India, una historia de amor (2009). En 2011 tuvo una participación especial en la novela de Gilberto Braga, Insensato corazón

En Tiempo de amor le da vida al personaje de Henriqueta (2017).

Vive a una ferviente católica en una miniserie de Globo (2010)

Sobre su personaje declaró al sitio Observatorio de la televisión: “La entrada de este personaje en esta novela le dio un ‘plus’ a la trama. Estoy haciendo un personaje muy diferente de lo que suelo hacer. Con una línea de humor que no había hecho en mucho tiempo y con una especie de maldad juguetona. Ella es un personaje con mucha energía. Es genial mostrar a una mujer de 70 años, con mucha energía, ingenio, inteligencia, articulada. Para mostrar que no somos solo esa abuela que lleva al niño en su regazo y todo. Ella es colorida! Es un personaje con varios tonos. Pero Tanaka (Luis Mello) puede transformar este personaje“.

En la novela inglesa Más allá del tiempo, es una mujer leal a su empleador y guarda grandes secretos del pasado.

En el papel de Evelina en La dama de la pieza.

Sobre ser llamada la Dama de la dramaturgia brasileña declaró, al mencionado sitio: “… no puedo decir que no me gusta que me llamen la dama de la dramaturgia brasileña. Luchamos contra las etiquetas. Comencé como una señorita, romántica, soñadora, dulce, dulce, en las adaptaciones de las novelas brasileñas. .. de mí dependía durante esos años reclamar diferentes personajes. Lo que logré hace muchos años con ‘Dona Xepa’, que hice el papel antagonico. Lo que obtuve de la ‘Casa de las Siete Mujeres’ fue que hice una mujer amargada, una mujer mala…”

Es una novela histórica de la Casa de las siete mujeres de la escritora brasileña Leticia Wierchowski, realizada en el 2003.

En estos momentos la podemos ver en Sol naciente, que trasmite Cubavisión, en el personaje de Modesta. Una mujer madura, ludópata, y nada trasparente en sus acciones. Convocada por una hermana mafiosa, paradógicamente llamada Santita (Laura Cardoso), para llevar a cabo una venganza sin sentido y movida por la ambición. Llegó a Arraial del Sol Naciente, para ayudar en un plan contra Tanaka, pero… se enamoró de los japoneses. Cuando descubrió la verdadera intención de su hermana, denunció todo el plan criminal de la mafia y….

Junto a parte del elenco de Sol naciente : elenco-telenovela-sol-naciente:Rafael Cardoso (Cesar), Maria Joana (Carolina) y Ana Lima (Paula) (2016)

Disfruten de Nivea Maria, en su personaje de Modesta. ¿Terminará en la cárcel?, ¿se casará con Tanaka?… las respuesta las tendremos en los capítulos finales de Sol naciente.

(Fuentes: Wikipedia, Terra, Ecured,

GShow, Observatoriodatelevisao, purepeople )