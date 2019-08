Laurinda de Jesús Cardoso Baleroni, conocida como Laura Cardoso, es considerada una de las mejores actrices de Brasil; nacida en São Paulo, el 13 de septiembre de 1927, hija, nieta y bisnieta de portugueses.

Pionera en el drama televisivo brasileño, Laura Cardoso comenzó su carrera a los 15 años en las telenovelas de Radio Cosmos y emigró a la televisión cuando surgió el medio en la década de 1950. A lo largo de su carrera, dice, nunca se sintió discriminada por ser mujer.

Nacida en un hogar de humildes campesinos inmigrantes portugueses, descubrió muy joven que quería ser actriz. La profesión era malévola en los años 40 para una mujer, pues las niñas son criadas para ser esposa y criar hijos…

“Hubo críticas por no seguir este patrón. La mujer nació para ser ama de casa. Ni siquiera sé cocinar. No sé cómo hacer comida. Dijeron que la actriz era una prostituta y que el actor era un cabrón. Me enfrenté a este prejuicio. Sería una tontería decir que no”, comenta.