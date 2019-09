El Departamento de Salud Pública del estado de Massachusetts (EE.UU.) alertó sobre el nivel de riesgo de la peligrosa encefalitis equina del este (EEE), “crítico” en 28 comunidades, “alto” en 37 y “moderado en otras 126, según un comunicado oficial divulgado este jueves.

La advertencia llega después de que los análisis de laboratorio confirmaron 4 nuevos casos de este virus trasmitido por mosquitos a caballos. De este modo, el número total de las infecciones de estos animales detectadas este año en el estado asciende a 7.

Los brotes más recientes de la enfermedad se detectaron en Massachussetts entre 2004-2006 y 2010-2012, con un total de 22 personas infectadas. Este año fueron encontradas 333 muestras de mosquitos portadores del arbovirus, muchos de ellos capaces de trasmitir la enfermedad al ser humano.

A finales de julio, el Departamento de Salud de Florida advirtió sobre la presencia en el área del condado de Orange del virus en varios pollos utilizados para monitorear y rastrear enfermedades infecciosas. Nueva York y Carolina del Norte también lo registraron, pero sin reportes de humanos infectados. En EE.UU. se reportan entre 5 y 10 casos anualmente.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. explica que la EEE rara vez afecta al hombre. Su aparición en el organismo provoca dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos y vómitos. En casos graves, la encefalitis puede progresar en convulsiones y coma, y en cerca de un tercio de los pacientes provocar la muerte. Muchos de los que sobreviven padecen de daño cerebral con secuelas neurológicas.

No existe una vacuna específica para la encefalitis equina del este. Los antibióticos no son efectivos contra el virus y no se han descubierto medicamentos antivirales efectivos. Para disminuir los riesgos, los expertos recomiendan: