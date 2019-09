Clara ¿del otro lado del paraíso?

La actriz brasileña Bianca Bin nació en Jundiaí, en el interior de São Paulo el 3 de septiembre de 1990. A los 12 años comenzó a hacer teatro y a los 16, para convertirse en profesional, partió a la gran urbe paulista. En 2009 llegó a Río de Janeiro para perseguir su sueño y es donde se une al Taller de Actores Rede Globo. Tuvo que enfrentarse a una vida sin familia en una ciudad desconocida. Tres años más tarde se convirtió en la chica de la novela. Su personaje, la soñadora Fátima, es uno de los papeles más destacados en la telenovela Passione.

El Otro Lado del Paraíso, que actualmente pasa en horario estelar de Cubavisión los martes, jueves y sábados, cuenta la historia de Clara (Bianca Bin), una bella y encantadora joven del interior, que vive con su abuelo Josafat (Lima Duarte), y se enamora del enigmático Gael (Sergio Guize), heredero de una familia en decadencia. Sólo después de casarse, la joven empieza a conocer a su verdadero esposo, un machista y violento manejado por su interesada madre Sophia (Marieta Severo), quien planea enloquecer a la joven para quedarse con las fructíferas tierras de su abuelo. Luego de pasar diez años encerrada en un hospital psiquiátrico por un falso diagnóstico médico, Clara regresa dispuesta a vengarse de todos los que destruyeron su vida.. y por ahí va la tram que seguramente mantendrá en vilo durante muchos meses a los televidentes cubanos.

Comenzó su carrera en 2009 en Malhação como Marina.

Bianca Bin interpreta a Fátima en “Passione” junto al actor Kayky Britto como Sinval (2010)

Cuento encantado donde interpreta a una criada.Aparece en foto junto a Cauã Reymond (2011)

En 2013 Bianca trabajó como pareja de Bruno Gagliaso en “Joya rara”.

Para Bianca, la mayor dificultad para asumir la televisión fue adaptarse al lenguaje de medio. La actriz no oculta su preferencia por los escenarios. “La televisión limita un poco. En teatro, el actor puede ser más abierto, crecer. Será un buen ejercicio para mí…”, dice. El miedo a no ser aceptada hace que la joven no se cree falsas expectativas.

Clara es una joven pueblerina victima de la violencia domestica.

Bianca Bin, la Clara de «El Otro Lado del Paraíso», contó cómo hizo para no absorber las fuertes escenas de su personaje en la novela. “Me cuido con microfisioterapia, una técnica francesa, poco conocida en Brasil… Esta técnica me ayudó con mis crisis de ansiedad y cuando aparecieron los primeros síntomas de Síndrome del Pánico, contó.

Bianca habló de la repercusión de Clara. La actriz cuenta que en las calles las víctimas de violencia llegaron hasta ella. «Es hermoso el número de mujeres víctimas que me encuentran y abren el corazón y sus vidas para mí, me cuentan sus relatos de forma tan generosa y lo agradezco», dijo.

Junto a su actual pareja Sergio Guisé (Gael),se casaron en secreto en la Amazonía a finales del 2018.

Bianca y Sérgio Guizé (Gael), se casaron en secreto en la Amazonía a finales del 2018. Según diarios brasileños, la unión se realizó en una ceremonia indígena. La boda fue guiada por algunos indios, todo en la lengua tupi-guaraní. El amorío de esta pareja comenzó en las grabaciones de las primeras escenas de la telenovela.

Cuando no hace televisión , muestra ingenio en otro trabajo: modelar.

Bianca Bin mostró que tiene mucho de talento, han opinado los críticos. Mientras está al aire la telenovela, ella vive a la intensa Clara, pero cuando las cámaras están apagadas, también exhibe ingenio en otro trabajo: modelar.

En las primeros emisiones de El otro lado… podremos ver a la joven e ingenua Clara, que transitará por caminos tortuosos durante los 120 capítulos, que serán trasmitido por Cubavisión martes, jueves y sábados.

