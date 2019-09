De cómo el ingenio y voluntad de un joven beneficia la vida de sus vecinos

El joven puneño sabía que podía aprovechar la laguna de Chullpia en Puno para generar energía solar. | Fuente: elperiodicodelaenergia/ Foto: rpp.pe

En Chullpia está pasando algo único en el Perú. Chullpia es el nombre de la laguna situada a 4.000 metros de altura, en la región de Puno. Debido a su ubicación geográfica, donde el oxígeno es escaso y las temperaturas descienden por la noche, las familias que habitan en la región enfrentan un grave problema: viven sin electricidad.

La respuesta le llegó después, cuando decidió inventar un método para extraer agua de la laguna y usarla para regar los pastizales cercanos. Foto: pnud.peru

Juan Sergio Castro Zuni, de 28 años, sabía que la laguna podría mejorar la vida de las familias locales, simplemente no sabía cómo. La respuesta le llegó después, cuando decidió inventar un método para extraer agua de la laguna y usarla para regar los pastizales cercanos. ¿Cómo? Con energía solar, una energía infinita y gratuita.“Todo lo que la humanidad ha logrado hasta estos tiempos es gracias a la energía, por eso hay que enforcanos en la energía renovable”Juan Sergio Castro

La gran hazaña de toda una comunidad

foto: PNUD

El joven puneño motivó a su comunidad para ayudarlo con un proyecto innovador que cambiaría sus vidas: construir un gran panel solar flotante. Pero el camino no fue fácil…

El equipo se enfrentó a muchas dificultades. Al principio, las condiciones climáticas dificultaban la construcción del panel.“Un día trabajábamos y al día siguiente la lluvia lo arruinaba todo y teníamos que volver a empezar”Juan Sergio Castro

Sin embargo, esto no los detuvo. Juan sabía que este invento no solo contribuiría a la reducción de los gases de efecto invernadero, sino que también mejoraría la calidad de vida de las comunidades vulnerables que no contaban con energía. Tras varios meses, lograrían construir el panel flotante en la laguna Chullpia.

Sin embargo, esto no los detuvo. Juan sabía que este invento no solo contribuiría a la reducción de los gases de efecto invernadero, sino que también mejoraría la calidad de vida de las comunidades vulnerables que no contaban con energía. Tras varios meses, lograrían construir el panel flotante en la laguna Chullpia.

El joven puneño motivó a su comunidad para ayudarlo con un proyecto innovador que cambiaría sus vidas: construir un gran panel solar flotante. | Fuente: elperiodicodelaenergia

Se trata de 34 paneles que, unidos a una estructura de metal y caucho reciclado, recorren la laguna capturando los rayos solares. Los paneles solares le dan energía a un motor que llena once reservorios de agua construidos alrededor de Chullpia, que finalmente se utiliza para regar los pastos cercanos.“Bombeamos agua hacia arriba con energía solar y esa agua regresa a zonas bajas donde hay áreas para regar y con estos pastos naturales y cultivados alimentamos a nuestros animales”Juan Sergio Castro

Los paneles solares le dan energía a un motor que llena once reservorios de agua construidos alrededor de Chullpia, que finalmente se utiliza para regar los pastos cercanos. | Fuente: elperiodicodelaenergia

Esta práctica no solo garantiza un mejor suelo, el cual resulta ideal para pastar alpacas, llamas y vicuñas, sino que, además, los animales se alimentan mucho mejor, logrando una mayor productividad y generando mayores ingresos para las familias.

Gracias a la implementación de este sistema y a los conocimientos ancestrales que aún se conservan, los pastos se mantienen verdes incluso en la época seca, el suelo se enriquece, las alpacas crecen con fibra de mayor calidad y las personas viven mejor.“Cuando no había lluvia no sabíamos qué hacer, nuestro ganado empezaba a adelgazar, a enfermarse y teníamos que irnos a otro lado”Juan Sergio Castro

Esta práctica no solo garantiza un mejor suelo, el cual resulta ideal para pastar alpacas, llamas y vicuñas, sino que, además, los animales se alimentan mucho mejor. | Fuente: elperiodicodelaenergia

La tecnología solar ha permitido que la comunidad prospere mientras vive en armonía con la naturaleza. Hoy en día, con el panel solar, los habitantes de la zona tienen agua todo el año y los animales se alimentan y viven mejor.

Su sueño es inspirar a otras comunidades para que encuentren alternativas a los obstáculos que enfrentan y trabajen para su propio desarrollo. Ese es el reto que debemos considerar, debemos trabajar para seguir revolucionando el mundo, en beneficio de la humanidad y del medio ambiente, añade.

Peruano crea un gran panel solar en laguna de Chullpia y mejora la vida de las familias que habitan en la región

(Con información de rpp.pe , radioallinccapac.com y news.uperun.org)