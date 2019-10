¿Conoce a Grazzi Massaferra ?

Grazielli Massafera, Grazi, nació 28 de junio de 1982, en Paraná, Brasil. De niña uno de los juegos favoritos era vestir la ropa de la madre y el uso de modelos como Barbie.

En 2000 participó en Miss Paraná, en Curitiba, representando su ciudad Jacarezinho, sin resultado alguno. Frustrada por el momento decidió tomarse un descanso en el sueño de ser Miss, llevado por la necesidad, la hija de padres divorciados, comenzó a trabajar en una tienda, comprometida a ayudar a su madre con los gastos del hogar, pero el deseo de ser señorita, no dejó desacreditar ese sueño.

Con la ayuda de algunos amigos en 2004, retoma el camino para cumplir sus sueños de convertirse en Miss Paraná, logrado ese propio año. Este triunfo le permitió visitar los Estados Unidos, para un período de preparación para el concurso de belleza Miss Brasil Internacional, con derecho a representar a su país en China en Miss Internacional, en la que no obtuvo buena calificación.

En 2005, Grazi fue parte de la quinta versión del reality show “Gran Hermano” (Big Brother Brasil), donde se convirtió en una de las favoritas y llegó a la final, quedándose con el segundo lugar. Esa popularidad permitió que se sumara al taller de actores de Rede Globo, plataforma desde la cual pudo llegar a ser parte de la teleserie “Páginas de la vida” (2006), donde interpretó a Thelma Ribeiro.

Grazi Massafera se casó con el actor Cauã Reymond a principios de 2007, formando una de las parejas más envidiadas en Brasil, una hermosa mujer y un hombre guapo.De esta unión nació Sofía.

Posteriormente vinieron 7 teleseries más, entre las que destacan “Deseo prohibido” (2007), “Negócio da China” (2008), “Aquel Beso” (2011) y “Flor del Caribe” (2013). Sin embargo, fue “Verdades Secretas” la que le permitió demostrar su talento y potencial, por lo que fue nominada al Emmy International, en 2016. En octubre de este año trabajó en Brasil en su último gran proyecto, “A Lei do Amor”.

Grazi Massafera es una actriz con más de 13 años de carrera en la pantalla brasileña. En una conversación con el periodista André Romano del Observatorio de Televisión, Grazi habló sobre el momento actual de éxito y las críticas positivas que ha estado recibiendo. Pero señala que por primera vez está creyendo en sí misma.

“Estoy vibrando por primera vez en la energía de merecer porque antes me boicoteé. ¿Quién no boicotea? No sabía cómo recibir cumplidos, estoy aprendiendo de este personaje y de este momento profesional en el que estoy viviendo. Sé que nuestra vida está muy ocupada. Parece glamoroso, e incluso cuando ansiaba convertirme en actriz, pensé ‘voy a vivir bien’, pero no lo es. Para aquellos que realmente se lo toman en serio, quieren crecer y tener esta profesión no solo por vanidad, es una profesión difícil, sino también muy agradable ”, dijo la rubia.

Grazi interpreta a la frívola e insegura Livia en ‘El otro lado del paraíso’, que trasmite Cubavisión martes, jueves y sábado. El personaje de Livia Monserrat es un desafío después de haber interpretado a la “Primera Dama”, Luciane, de “La ley del amor”. Además del cambio de perfil, el aspecto físico del personaje difiere mucho: va de una mujer frívola a una malvada, declaró.

La Livia de “El otro lado…” tiene grandes problemas de autoestima. Una deficiente educación, huérfana de padre, vacía, maternal, manipulable… Con una madre dominante, avara, déspota y autoritaria que la humilla durante toda la novela y un hermano agresivo. La actriz de 35 años considera: “Soy más valiente que ella. Tengo coraje. Pero quien tiene coraje tiene miedo”. Livia Monserrat es una mujer sensual que no escatima esfuerzos para alcanzar sus objetivos.