Encuentran viva a bebé enterrada mientras sepultaban a otra (+Foto)

La niña desamparada había sido enterrada en una olla de barro a casi un metro bajo tierra y se salvó de la muerte de milagro.

El comerciante Hitesh Kumar Sirohi rescató a la pequeña y le dio de comer leche con ayuda de un trozo de algodón. Está actualmente internada en un hospital privado.

Según el superintendente de la policía local, Abhinandan Singh, la esposa de Sirohi, Vaishali, fue admitida en un hospital privado después de quejarse del dolor de parto. Más tarde, dio a luz a una niña prematura de siete meses que murió a los pocos minutos.

Mientras cavaba la tumba para la pequeña, la pala de uno de los presentes golpeó una olla de barro. Al sacarla, resultó contener a una niña viva dentro, a la que llevaron de urgencia al hospital del distrito.

La Policía local está buscando a los padres biológicos del bebé, quienes habrían intentado enterrarla viva, o creyeron erróneamente que estaba muerta, pero ¿por qué sepultarla en una olla de barro? Otro enigma por aclarar.

Police in India are searching for the parents of a newborn baby who was found buried alive in a shallow grave. #9Newshttps://t.co/QxJNx3JYEH

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) October 15, 2019