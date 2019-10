¿Te gustaría ver el puente colgante más largo del mundo?

WUHAN, 8 oct .- El puente colgante de doble piso más largo del mundo, ubicado en Wuhan, capital de la provincia central china de Hubei, fue abierto al tráfico hoy martes.

La estructura del primer puente vial de doble cubierta sobre el río Yangtse, tiene un tramo principal de 1.700 metros, y si se tienen en cuenta los tramos de ambos extremos, su longitud llega a 4,13 kilómetros.

Las dos cubiertas del que es el décimo puente sobre el Yangtse de la ciudad tienen seis carriles, con una velocidad diseñada de 80 kilómetros por hora para el piso de arriba y 60 para el de abajo.

En la calzada superior también hay dos aceras de observación, y en la inferior se han construido dos ciclovías y dos aceras.

“El puente Yangsigang es el puente colgante de dos pisos más largo del mundo”, aseguró Xu Gongyi, diseñador jefe de la obra.

El nuevo puente aliviará la congestión del tráfico y promoverá un desarrollo más equilibrado de la ciudad, según Lin Chi, vicepresidente de la compañía Wuhan Urban Construction Investment and Development Group Co., Ltd. (Xinhua)

Entonces, ¿te gustaría cruzarlo y guardar tu propio selfie? Bueno, como está en China, si no vives allá lo primero sería viajar al gigante asiático, o… mirar de nuevo estas fotos, y tener un poco de imaginación

