Beber agua tibia con limón ¿mito o beneficio real?

En los últimos años se ha hablado mucho sobre los beneficios del limón y se lo pasó a considerar como un alimento casi mágico para el cuerpo humano. Pero, a pesar de que varias de sus cualidades son ciertas, también hay muchos mitos.

Sin embargo, no es cierto que tomar un vaso de agua con limón en la mañana purifica el cuerpo, ni que ayuda a bajar de peso. Estas han sido las principales razones por las que muchas personas comenzaron a incorporarlo en su rutina.

“No adelgaza, no quema grasas, no desintoxica el cuerpo. Este, en general, no se intoxica y además tiene sistemas de desintoxicación natural a través del pulmón, del hígado y de la orina. Cuando comemos mucho no estamos intoxicados sino empachados”, dijo Tasat.