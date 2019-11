¿“Ellos” la llevaron al paraíso? (+fotos y video)

De nacimiento, Arlette Pinheiro Esteves da Silva. Se le conoce como “La Primera Dama del Teatro de Brasil”. Nació el 16 de octubre de 1929 en Río de Janeiro.

Inicia su carrera en la radio a través de un concurso como locutora en la Radio Ministerio de la Educación y Cultura a los 16 años y a finales de los años 1940 traduce y adapta famosas obras de teatro para la radio. Allí, aún como Arlette, trabajó diez años, hasta involucrarse con un grupo de teatro aficionado. Al profesor de ese grupo le gustó la joven locutora y la llamó para actuar en el Teatro Gimnástico. Al mismo tiempo, Arlette se creó el pseudónimo Fernanda Montenegro, que la acompaña hasta hoy.

A principios de los años 60 se mudó a São Paulo, donde trabajó en muchas obras de teatro y en televisión. Su primera telenovela fue Pouco Amor Não é Amor.

El teatro es una gran pasión de su vida y, coincidentemente, fue en este medio que conoció a Fernando Torres, con quien se casó en 1953 con 23 años. De esa unión nacieron dos hijos: Cláudio y Fernanda Torres.

Su relación con el cine comenzó en 1955, cuando realizó un doblaje para “Manos Sangrientas”, pero su primera participación importante vino de “La Fallecida” (1965). Después de eso, Fernanda no paró de actuar haciendo una serie de películas. Su principal trabajo fue en “Central do Brasil” (1999), de Walter Salles, por lo cual conquistó el Oso de Plata por Mejor Actriz en el Festival de Berlín, también fue nominada al Oscar por Mejor Actriz, siendo la primera actriz latino-americana en disputar el premio. No ganó, pero recibió el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín entre otras distinciones.

En el 2007 participó en El amor en los tiempos del cólera de Mike Newell como “Tránsito Ariza”. En 2010 ganó el premio a la mejor actriz de teatro por Viver Sem Tempos Mortos.

Una actriz veterana conocida por su talento y papeles sobresalientes, Fernanda fue la única brasileña nominada a Mejor Actriz en los Oscar en 1999. Ella confiesa que la relación con el ser humano es su inspiración: “Esta vocación de actor y actriz es inexplicable, porque nos entregamos a una profesión tan poderosa pero perecedera. Son casi 70 años en el escenario, sobreviviendo a todas las crisis. Es esta cosa tan poderosa, tan efímera y tan eterna, que siempre está tratando de reproducir la crisis humana y llegar a un personaje, dándole humanidad ‘declaró para GShow.

Con los más jóvenes comparte sobre la base de sus vivencias: “Si tienes una vocación, ve por ella. Si lo haces, la mitad de tu vida está resuelta. Si regateas tu vocación, creo que no tendrás paz. Incluso puedes vivir bien. Pero sea lo que sea, en la vida, hazlo, si no, la mitad de tus sentimientos están desconectados”.

Fernanda Montenegro explica sobre el personaje de Mercedes en El otro lado…: “Es un ser humano que cree en la vida y tiene una gran visión humanista. Está vinculado a lo más puro de Brasil en su cultura popular. Oye voces pero no comprende completamente este fenómeno. Es un personaje muy hermoso y muy difícil que espero manejar”, revela. Su personaje es místico y una pieza clave para ayudar en la transformación y el descubrimiento interno de quienes más lo necesitan.

En la telenovela, la lucha por la supervivencia y el poder parece mover las vidas de los personajes de un extremo a otro del bien y del mal. En medio de estos conflictos de avaricia, amor y poder está Mercedes (Fernanda Montenegro), una mujer sabia, amorosa y, sobre todo, verdadera que tiene el don de escuchar voces. “Ellos” susurran advertencias y direcciones.

“Después que Josafat tuvo una aventura con el personaje de Laura Cardoso, Mercedes abandonó la relación. A partir de entonces, comenzó a escuchar estas voces, y estas voces le dieron la misión de esperar el fin del mundo. En este fin del mundo, ella tendrá que cuidar a las almas que vendrán por ayuda”, dice Fernanda.

A sus 90 años de vida y 75 de carrera artística Fernanda Montenegro quien ha vivido varios procesos sociales en su país declara: “…El brasileño debe tener una esperanza activa. Es inútil tener esperanza y estar sentado. Tienes que despertarte y luchar”, expresó para la revista Hypeness.

Puedes disfrutar de la actuación de la Diva de la Actuación brasileña los martes,jueves y sábados por el canal Cubavisión.