¿Gael, de un extremo a otro del ‘paraíso’?

Nacido en Santo André en São Paulo el 14 de mayo de 1980, Sérgio Tadeu Corrêia Guizé, o solo Sérgio Guizé, es un artista muy versátil. Además de actor, es cantante, músico y compositor. Para la mayoría del público cubano es una cara nueva. Pero durante 15 años él ha estado conquistando su espacio.

Estudió en la Escuela de Teatro Libre y en la Fundación de Artes São Caetano do Sul y comenzó su carrera en la obra teatral O Beijo no Asfalto en 1998. Gradualmente logró ampliar su presencia en la televisión y el cine brasileños. Su primer trabajo televisivo fue en 2004 en la telenovela Da Cor do Sin, donde hizo una aparición rápida.

Después de su debut, tuvo éxito en otras producciones para la televisión brasileña: For All My Life (2008), Indian Way (2009), Tapas & Kisses (2011), Sesión de terapia (2012) , Macbeto (2012), Saramandaia (2013), High Astral (2014), ¡Este buen mundo!(2016) y El otro lado del paraíso (2017), actualmente en las pantallas cubanas, por Cubavisión, martes, jueves y sábado.

En el cine, ha participado en más de 15 películas. En el teatro, tiene más de 20 obras representadas a lo largo de su carrera. En 2016, su trabajo fue ampliamente reconocido al ganar el Premio al Mejor del Año del Programa Faustão en la categoría de Mejor Actor en una Novela. En ese mismo año, también ganó el Trofeo de la Prensa como Mejor Actor y el Trofeo de Internet, también, como Mejor Actor. Fue nominado para el Premio Shell al Mejor Actor por su actuación en la obra True West.

Además de su carrera como actor, desde 2001, Sergio Guizé también se dedica a la guitarra y es la voz de la banda Tio Che, en la que ha estado cantando y tocando. Antiguo alumno de bellas artes, también incursiona en la pintura.

Sérgio Guizé, como Gael Monserrat, en El otro lado del paraíso, encarna a un personaje negativo, que maltrata a las mujeres, alcohólico e inseguro. “Desde el principio, sabía que el papel sería difícil. Y yo realmente interpreto . Fue un trabajo de concentración donde miré al neurótico”, comentó el actor sobre su complicado personaje. “Él es sensible a la piel y se entrega al juego escénico”, añadió por su parte Marieta Severo, la villana Sophia, su madre en la trama.

La relación entre Gael y Clara fue más allá del set de filmación. Sérgio Guizé y Bianca Bin se casaron en secreto en la Amazonia, a finales del 2018. Según diarios brasileños, la unión se realizó en una ceremonia indígena. También se supo que el amorío de esta pareja comenzó en las grabaciones de las primeras escenas de ‘El Otro Lado del Paraíso’.

Bien, si ya viste ‘El otro lado…’, o si conoces más sobre Sergio Guizé que lo anotado en estos breves apuntes, o si ellos te merecen algún comentario, puedes compartirlo aquí mismo, si lo deseas. Pero nos despedimos con la música y voz poderosa del actor, en este video; que lo disfrutes.

