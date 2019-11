Reencuentra a hija secuestrada hace 10 años gracias a Facebook

Más de una década después de que su hija Cinthya Miranda fuese secuestrada por su padre en EEUU cuando tenía 5 años, Kadisha Montañez pudo abrazarla nuevamente en Nicaragua.

Montañez denunció que en 2009 el padre de la niña se la llevó y durante todos estos años no pudo verla ni supo más de él. En ese momento ella estaba en la cárcel, lo que dificultó su reacción al caso.

“Todo lo que pude hacer fue llorar”, dijo Montañez. “Mi bebé se había ido y fue muy difícil. (Yo estaba) tras las rejas, no podía salir a buscarla”.

Hasta que un día recibió un mensaje de Facebook que nunca olvidará: “Puede ser una coincidencia o la providencia de Dios… Dígame, ¿es posible que sea su hija?”.

El mensaje fue enviado por una monja desde un orfanato en Nicaragua sobre una niña abandonada.

Montañez, madre de tres hijos, pensó que era un fraude. Pero la monja le compartió varios detalles personales sobre su hija Cinthya y eso la convenció de que estaba viva.

Siguieron semanas de trámites con la Embajada de EEUU en Nicaragua y reuniendo documentos para traer a Cinthya a casa.

Pero la emoción no pudo esperar y Montañez viajó desde en Doraville (Georgia) hasta Nicaragua para abrazar a su hija el pasado fin de semana.

Al reencontrarse, Cinthya le dijo que su padre le contó que ella la había abandonado. “Me dijo: ‘No te aman, te odian’”.

También narró que fue llevada a Nicaragua por la madre de su madrastra. Y después de varios años se escapó a un orfanato, donde las monjas la ayudaron a llegar a la familia con la que ahora se ha reunido.

TEARFUL REUNION: Mother of three Kadisha Montanez went ten years without seeing her daughter. Here is the beautiful moment they reunited. 15-year-old Cinthya jumped out of the car to embrace her mom after living in an orphanage in Nicaragua.🥰@FOX5Atlanta pic.twitter.com/aNpaICWYXA

— Alexa Liacko FOX 5 (@AlexaLiackoFOX5) November 21, 2019