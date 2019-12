Algunas curiosidades y festividades navideñas de Latinoamérica y el Caribe

Estamos en el último mes del año; que digo: los últimos días de 2019. Surgen entonces algunas fechas cruciales que de alguna forma u otra se celebran, dependiendo de la influencia de las diferenntes religiones o creencias.

Acá, en estas zonas de la América Nuestra hay un gran peso religioso, pero también has festejos que se justifican bajo esa tutela y nada tienen que ver .

Todos conocemos de las tradiciones Navidades, el llamado papá Noel, las melodías de los villancicos, etc., etc., etc. Para muchos, momentos especiales para despedir el año y -en ellos- muchas cosas sugidas de la imaginería popular y universal.

En América y el Caribe las festividades toman un carácter particular que identifican a cada país. Nosotros, los cubanos, conocemos las nuestras. Como en otros muchos lugares las calles, la gente y su espíritu se transforman para dar lugar a las celebraciones de Nochebuena.

Es un momento de regocijo, donde las familias aprovechan la ocasión de estar juntos y desearse la mayor de las bonanzas, comiendo y sorbiendo los platos y bebidas típicos.

Traigamos a colación a 4 países con sus costumbres.

Una de las festividades más importantes en Colombia es la Noche de Velitas, que marca el inicio de la Navidad el 7 de diciembre.

Miles de velas y faroles son encendidos frente a las casas y centros comerciales en vísperas de la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De esta forma, los colombianos rinden culto a su imagen e iluminan el camino para recibir su bendición.

Venezuela, por su parte, tiene una riqueza increíble de tradiciones navideñas. La Misa de Aguinaldo, que tiene un carácter peculiar, se celebra a partir de la madrugada del 16 de diciembre, nueve días antes de la Nochebuena para preparar su advenimiento.

La Fiesta de Locos o Zaragozas atraen a muchos turistas debido al colorido de sus máscaras y a la originalidad de los trajes. La alegría es acompañada por bailes de niños y conjuntos musicales que interpretan géneros tradicionales en dependencia de cada ciudad.

El 26 de diciembre en Costa Rica se realiza el Tope Nacional en San José, con cabalgatas y desfile de jinetes. Las Fiestas de Zapote son muy llamativas pues en ellas se monta, en cada ocasión, una plaza de toros para realizar “las corridas a la tica”, lo que recuerda la tradición madrileña y la transculturación de estos pueblos.

Los fuegos artificiales y despliegues escenográficos adornan las galas en el gigante suramericano. El “Ávore de Natal de Lagoa” es ya tradición en la Laguna de Freitas y constituye el árbol flotante más grande del mundo.

Su altura alcanza los 85 metros y cada diciembre más de 200 mil visitantes llegan a la ciudad de Río de Janeiro para admirar el espectáculo pirotécnico que lo acompaña.

En Puerto Rico la Fiesta de San Sebastián llega en la tercera semana de enero y por cuatro días los visitantes de la isla del encanto y sus lugareños pueden disfrutar de quioscos con ofertas de comida y artesanías típicas.

Es costumbre probar, luego de la misa del Gallo, un asopao de pollo o gandules, platillo que consiste en una sopa bien caliente de arroz con carne, marisco o verdura. Asimismo, en las cenas, el puerco asado o lechón es protagonista indiscutible.

(con información de CND)