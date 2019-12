Del quilombo al paraíso

La brasileña Erika Januza comenzó su carrera como actriz en 2012, protagonizando la miniserie “Suburbia”.En la tv cubana hemos podido verla en Sol naciente y ahora por Cubavisión en El otro lado del paraíso

Sobre su primer trabajo en la televisión sin experiencia alguna, Suburbia, Erika Januza expresó: “Soy una persona antes y después de este trabajo. Mi profesión cambió mis pensamientos, me llevó a un universo completamente diferente”. Gracias a este trabajo se enamoró de las artes y decidió seguir su carrera artística.

Nacida en una familia solo de negros, Erika no escuchó en casa advertencias sobre las dificultades que enfrentaría debido al color de su piel. “Somos negros y punto. Nadie habló sobre racismo, no hubo debate al respecto”, recuerda.Aunque no se define como militante, Erika está directamente relacionada con la causa racial. Incluso si quisiera, sería imposible disociarse de ella, dice la actriz. “Donde quiera que voy, escucho, ‘Tú me representas’.

Desde 2012 ha actuado de forma ininterrumpida en telenovelas, alternando con el cine y el teatro. En 2014 obtuvo el papel de Alice en la novela “La sombra de Helena”.En la telenovela In Family Erika Januza, tuvo un personaje destacado en la trama. El personaje de Alice, es el de una mujer está obsesionada con descubrir la identidad de su padre, ya que ella es resultado de una violación que sufrió su madre Neidinha.

En Sol naciente, interpretó a Julia, miembro de una comunidad de mujeres pescadoras, que trabaja y estudia para superarse. Se convirtió gracias a su interés en una abogada exitosa en Arraial Pescados.

En El otro lado del paraíso, encarna a la jueza Raquel Oliveira, joven salida de una comunidad negra (quilombo) que con la ayuda de sus compañeros del quilombo llega a la universidad, logrando su sueño de graduarse en leyes. Demostró a su prejuiciosa suegra Nadia (Eliane Giardini) que ella era la mujer apropiada para Bruno (Caio Paduan) a pesar de ser una mujer negra.

Discriminada en El otro lado del paraíso, la actriz Erika Januza comentó sobre el prejuicio sufrido por su personaje y cómo es el combate diario contra el crimen. “Fue un personaje que abrió su mente en la lucha contra los prejuicios”, dijo. Para la construcción de este personaje contó con la ayuda de la doctora Ivon Caetano, primera jueza negra de Río de Janeiro.

Actualmente Erika es Marina en ‘Mother’s Love’ la próxima telenovela de Globo. Ella hace un gran esfuerzo porque tiene doble jornada: trabaja en un bar y entrena mucho para ser campeona de tenis. Es la novia de Ryan (Thiago Martins), pero su prioridad en este momento es buscar el título en el deporte. Con la ayuda de Samuel (Gustavo Novaes), su entrenador, en el sueño de ser un tenista consagrado.