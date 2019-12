¿Infieles tienen bajo coeficiente intelectual?

Un experto en psicología educativa afirma que si eres de los que piensan que engañar es muestra de inteligencia, pues estás equivocado: resulta que mientras más infiel seas, más estarás delatando que tienes un coeficiente intelectual bajo. ¿Ahora resulta que por ignorante serías infiel?.

Si usted conoce a un hombre o a una mujer que buscan amantes, aventura fuera de las sábanas de su cama, significa que tienen un bajo coeficiente intelectual. Al menos eso e4s lo que asegura Satoshi Kanazawa, experto en psicología educativa para la Escuela de Ciencias Económicas de Londres.

Los resultados de su estudio se publicaron en el Social Psychology Quarterly, en él confirma que quienes son de alto coeficiente intelectual son más fieles, y se entregan a la pareja, son de una sola pieza.

“Los hombres inteligentes son más propensos a valorar la exclusividad sexual”, para determinar esto, fue necesario saber cómo se definen cada uno de ellos, y resulta que aquellos que dijeron ser liberales, ateos y fieles son más inteligentes que los que se definieron como creyentes y conservadores.

En el pasado no existía la monogamia, el hombre primitivo, tenía más de una mujer. Sin embargo ahora se supone que el hombre está intelectualmente evolucionado, (no todos los hombres, de acuerdo al estudio), y los que han alcanzado ese alto nivel de evolución en su coeficiente, no andan con más parejas, se quedan con una, porque fueron capaces de superar ese instinto básico.

Por lo que se llega a la conclusión de que el hombre con menor coeficiente quizás no haya sido capaz de superar ese instinto básico de nuestros ancestros, y que ello los incline a engañar a sus parejas. Existe un estudio anterior sobre el mismo tema, llevado a cabo en el 2008, que refiere otros aspectos relacionados con poner el cuerno, incluidas razones financieras.

Así que si estás pensando ser infiel, o ya lo has sido, debes valorar que ello pudiera delatarte como poco inteligente al buscar en la calle, lo que ya tienes en casa.