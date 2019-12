¿Qué sabes de esta insigne madre y mambisa cubana?

La irreverente madre le contestó: ‘¡Sí, es varón! ¡Es mi hijo que traigo del campo mambí! ¡Si usted me descubre probará que desconoce el santo amor de madre, si guarda el secreto será el primer caballero del Ejército Español!’.

El casamiento finalizó en 1867 y Lucía le otorgó un poder a su segundo descendiente, Calixto, para que reclamara legalmente las propiedades de ella que estaban en manos de Ramón, pues no deseaba que estuviesen en su poder.

Esa unión marital, que si bien se realizó según los cánones de la época, no escapaba de una gran inestabilidad. Según aclaraciones en ‘Apuntes’, Cía propuso la separación más de una vez, por razones, sobre las que ella alegaba: ‘me reservo…’.

Con solo 16 años contrajo matrimonio con Ramón García en 1835. Ella no aportó dote, al contrario fue el pretendiente quien dispuso de tres mil 500 pesos, toda una fortuna para esa época.

En el libro ‘Apuntes biográficos de la Familia del Mayor General Calixto García Íñiguez’ recoge que once días después del nacimiento de la primogénita del matrimonio del holguinero Miguel Iñiguez León y la dominicana María Merced Landín Moreno fue bautizada en la Parroquial Mayor de San Isidoro, localizada hoy en el centro histórico de la urbe cabecera.

‘Entonces ese sí es mi hijo, muerto antes que rendido’

En septiembre de 1874, durante su destierro político en el Cerro, La Habana, recibió la visita de un oficial del Ejército Español, quien por órdenes del General Concha, le comunicó que habían capturado a su hijo en el combate de los potreros San Antonio de Baja, cerca de la localidad de Manzanillo, en Granma.

Ante la noticia, Lucía respondió: ‘No es que dude de usted, general, pero yo no puedo creer que mi hijo haya caído ni caerá jamás prisionero de las tropas españolas. ¡Calixto es mi hijo, y por lo tanto, no debe rendirse!’.

En ese instante el súbdito del país europeo le entregó en documento en el cual explicaba que el cabecilla insurrecto Calixto García, antes de caer prisionero, prefirió suicidarse disparándose un balazo debajo de la barba.

‘Entonces ese sí es mi hijo, muerto antes que rendido’, sentenció Lucía.

Posteriormente, viajó hasta España detrás del Mambí, emigró a Estados Unidos al estallar la guerra de 1895 y vendió, con pocas ganancias, muchas de sus propiedades.

La obsesión de velar por el bienestar del Mayor General holguinero provocó en gran medida que robara el protagonismo a su nuera Isabel Vélez, quien tuvo que contentarse con ver siempre a la suegra siguiendo los pasos del hijo pródigo por campos sublevados y fuera de fronteras.

Cuando la contienda emancipadora iniciada por Carlos Manuel de Céspedes tocó a su fin -no de la forma esperada- en Cuba acontecieron incidentes y desagravios que quedaron en nuestra historia.

Uno de ellos fue la prohibición de la entrada a Calixto García con su tropa a la ciudad de Santiago de Cuba, motivo de su carta protesta contra el General William Shafter y la intervención norteamericana en los asuntos internos de Cuba.

Seguidamente, Calixto es enviado a Estados Unidos a gestionar asuntos de vital importancia para el Ejército Libertador Cubano. En Washington contrajo una pulmonía que lo aniquiló y falleció el 11 de diciembre de 1898.

La muerte del Mayor General Calixto sumió en un gran dolor a Lucía. En 1899 los restos del guerrero fueron trasladados al cementerio de Colón, en La Habana, acompañados únicamente por tropas yanquis, por lo que Lucía pidió para él un entierro cubano, con la presencia de sus compañeros de armas y en su tierra natal, Holguín.

Poco tiempo después, Lucía regresó a su ciudad en medio de estrecheces económicas. A Holguín llegó un enviado del primer presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma, a proponerle un nombramiento como Inspectora de Montes.

Lucía, de 85 años, le explicó que no tenía salud para trabajar. El enviado insistió en que no sería necesario, le pagarían de cualquier forma. Lucía, indignada, perdió la paciencia y devolvió el nombramiento, no sin antes decirle enfática: ‘cobrar un sueldo sin trabajar es robarle al Estado’.

El 7 de mayo de 1906, a los 87 años de edad falleció la madre y patriota a causa de un fibroma quistoso de útero, acorde con el certificado de defunción expedido.

Su féretro marchó acompañado por la Orquesta Avilés y el respeto de los holguineros, que le agradecieron su apoyo a la causa mambisa y la dignificación del valor y coraje de la mujer cubana.

El homenaje de los cubanos a Lucía Íñiguez Landín no culminó ahí. En el Bosque de los Héroes, al fondo de la Plaza de la Revolución, que lleva el nombre de su hijo, se construyó un mausoleo en su honor.

Desde 1983 reposan allí sus restos bajo la escultura vertical de la bandera, en cuya parte frontal se extiende un velo con relieve en cobre del rostro de Lucía, palmas y montañas. Es el tributo cubano que pidió y mereció.

*Corresponsal de Prensa Latina en la provincia cubana de Holguín.