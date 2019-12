Relaciones íntimas y memoria: ¿cómo interactúan?

La intimidad no sólo es una actividad que satisfaga el deseo carnal, además de mantener una conexión plena de pareja y unión de dos seres que se aman; el sexo puede ser más que eso, incluso la cura o el tratamiento para evitar numerosas enfermedades, entre ellas el Alzheimer.

Expertos aseguran que el sexo puede ser el elixir para la eterna juventud, porque además de liberar toxinas que provocan felicidad, también te puede ayudar a que prevengas la pérdida de memoria. Así que no te limites, una buena dosis de diversión, placer y “medicina” con tu pareja no les caerá nada mal, ya que la ciencia ha confirmado que si no tienes intimidad, corres el riesgo de que, con el paso del tiempo, tu memoria vaya decayendo.

De acuerdo con la revista Archives of Sexual Behavior, mientras más relaciones íntimas tengas, menos probabilidades de perder la memoria tienes conforme envejeces. Los expertos reunieron a participantes que fueron de gran ayuda para confirmar esta teoría, pues completaron una prueba de memoria y respondieron un cuestionaron sobre la frecuencia de actividad sexual que tenían.

En los resultados se mostró que las personas que son más activas sexualmente, considerando encuentros casuales que no incluyan penetración, e incluso la masturbación, así como aquellos que son emocionalmente expresivos con las personas que aman, cuentan con una mejor memoria. De este modo, el especialista Mark Allen concluyó que la intimidad o apego emocional podrían llegar a estimular áreas del cerebro que están estrechamente ligadas a la memoria; teoría que explica la razón por la que las personas con mayor cantidad de encuentros sexuales tienden a recordar las cosas con mayor facilidad.

Incluso, hace algunos años, la Universidad de Manchester confirmó por medio de un estudio que los adultos mayores que tienen una vida sexual activa, cuentan con un mejor desempeño cognitivo. Así que sí, el sexo tiene múltiples beneficios que seguro no sabías, además del placer carnal, las relaciones íntimas juegan un gran papel a la hora de cuidar tu salud, asimismo, te puede ayudar a prevenir la gripe, cuidar la salud de tu piel, además de evitar el estrés, quemar calorías y, claro, mantenerte con mejor estado de ánimo.