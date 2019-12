¿Una cerveza saludable?

La cerveza no es algo que comúnmente se relacione con la salud, en especial cuando se consume en exceso (por cierto, no lo hagas). Pero recientemente, los rusos encontraron la manera de hacer que una cerveza fuera saludable y que además, no te cause resaca. Aquí tienes la fuente por si no nos crees.

¿En Rusia la cerveza es saludable?

Parece que los científicos de la Universidad Federal de los Urales (URFU) son muy aficionados a la cerveza, en especial cuando se trata de tomarla sin tener que sufrir ninguno de sus efectos negativos y realmente ¿a quién no le gustaría algo así? Es por eso que se encargaron de crear una cerveza con vitaminas, minerales, antioxidantes y hasta con sustancias anticancerígenas.

“Seleccionamos regímenes y condiciones, en particular, la temperatura, cambiando así las propiedades de la levadura, y también utilizamos agentes aromatizantes. En asociación con colegas de la Universidad ITMO de San Petersburgo, estamos considerando la posibilidad de utilizar extractos de raíces de kudzu y algas Chlorella para elaborar cerveza y reducir los efectos tóxicos del alcohol. En otras palabras, como resultado de nuestro trabajo, la cerveza también se convierte en un producto funcional”.

Es lo que dijo Elena Kovaleva, profesora de la Universidad Federal de Ural (O al menos lo que Google Translate nos dice) sobre esta impresionante bebida.

“Los granos de cerveza cruda son demasiado difíciles de consumir, pero después de la fermentación es adecuado como aditivo de la avena para producir un producto alimenticio, como las galletas de avena. Al mismo tiempo, las sustancias beneficiosas contenidas en dicha harina están completamente asimiladas, lo que distingue un producto funcional de un suplemento dietético.”

Y no, aún no está a la venta esta cerveza pero no dudamos ni por un segundo que sea todo un éxito de ventas al momento en que ya se pueda comprar. ¿Tú comprarías esta cerveza o prefieres sufrir los efectos negativos?