Del calvario al paraíso

Juliano Cazarré, nació en Pelotas, Rio Grande do Sul, el 29 de septiembre de 1980, pero poco después se trasladó con toda la familia a Brasilia. Fue formado profesionalmente como actor en la Universidad de Brasilia

Comenzó su carrera en el teatro. Se trasladó a Sao Paulo en 2007, el mismo año en que fue nominado a mejor actor en el Festival de Cine de Gramado, con la película “Nombre” e hizo se debut en la televisión en la serie “Alice”.

Ha desempeñado una gran carrera en el cine con “Tropa de Elite”, “Asalto al Banco Central” y “360”, de Fernando Meirelles. Después de pequeños papeles en comedias y telenovelas de la Red Globo, en 2012 se ganó la popularidad en la televisión como el Adauto de “Avenida Brasil”. En octubre del mismo año, lanzó su primer libro de poemas.

Sobre la carrera de actor declaro: “Quiero hacer personajes interesantes. Mi sueño no es con el reconocimiento, sino con el trabajo en sí. Quiero involucrarme en proyectos que me emocionen, me desafíen”, le dijo a Marie Claire en exclusiva.

Juliano Cazarré plantea que ser actor requiere sacrificios: “… Ser actor es difícil, crear un personaje creíble y verdadero que cautive a la audiencia y esté listo para las críticas. Y, por supuesto, la distancia de la familia también es una penalización difícil que tengo que pagar”.

Cazarré está casado desde 2011 con la bióloga Leticia, con quien tiene hijos. Mientras su familia vive en Brasilia, se traslada de un lugar a otro para compartir tiempo con la familia. Con relación a la paternidad opina: “Un niño es un voto de confianza en la humanidad. Yo creo en la familia. Yo creo en el amor. Creo que un día mirarán a mis hijos y dirán: ‘Estos son mejores que su padre’. Lo creo ”

Además de su destacado trabajo en televisión, Cazarré lanzó su primer libro en 2012. “Through the Windows” es una recopilación de su poesía.

En 2019, Globo reservó al actor Juliano Cazarré para la telenovela “Amor de Madre”, que se estrenó en noviembre. Esta es su sexta telenovela consecutiva en el horario estelar.

Entre sus trabajos conocidos por el público cubano, se encuentra el personaje de Mariano, en Al otro lado del paraíso. Un buscador de esmeraldas, que trabaja para Sophia Monserrat (Marieta Severo) y hace todo lo que ordena la jefa y la amante. Tiene mal genio y es codicioso. Mariano estará involucrado con muchas mujeres, incluida Cleo (Giovana Cordeiro) y Livia Monserrat, hija de la posesiva y malvada Sofia.