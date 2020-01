¿Por que son ‘viejos verdes’ o ‘damas locas’ las personas mayores que quieren amar?

La erótica del otoño

María Antonia, 74 años, Palma de Mallorca, ha comprobado esa teoría en sus propias carnes. A los 69 su marido la dejó. Sin muchas explicaciones, le dijo que se había cansado de vivir con ella y se iba a su casa en el campo. El piso alquilado, donde vivían en Palma, se quedó para ella sola pero la renta se le hacía ahora demasiado alta y buscó otro más pequeño y económico, lo que en los últimos tiempos no es nada fácil. “Pasé unos años difíciles pero lo superé con la ayuda de mis amigas”, cuenta esta sevillana afincada en la capital mallorquina desde los 22 años. “Cuando conocí a un señor en un viaje del Inserso y empezamos a salir, hace ya tres años, pasé un periodo de enfado con mi hija. Acostumbrada a que cuidara siempre de mi nieta, la llevara al colegio y le diera la comida empezó a ver muy mal que no estuviera disponible siempre que me lo pedía, o que me fuera de viaje con el Inserso una o dos semanas al año. Me decía que era una egoísta y que ya solo pensaba en mí misma. Con el tiempo fue aceptando a mi nueva pareja con la que no convivo. ¡Cada uno en su casa y dios en la de todos! Pero la clave para poder mantener mi independencia fue mi pensión (trabajé de enfermera en mi vida laboral). He visto como muchas mujeres y hombres jubilados deben plegarse a las órdenes y deseos de sus hijos por carecer de recursos económicos o vivir con ellos”, cuenta María Antonia.

Para Ana Yáñez, psicóloga, sexóloga, directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología y coordinadora del Máster de Sexología de la Universidad de Extremadura, “los derechos sexuales de los mayores se ven vulnerados, no solo por sus allegados sino por la propia sociedad. Esto es patente en la mayoría de las residencias para la tercera edad, donde se da el paradójico caso de que matrimonios residentes tengan que dormir solos debido a las estrictas reglas que separan a los ancianos por sexos o que impiden que parejas duerman en la misma habitación”.

Yáñez tiene amplia experiencia impartiendo talleres de educación sexual, no solo en colegios sino también en geriátricos. “Los mayores empiezan a reivindicar que se les deje vivir su sexualidad, agradecen que se les den conocimientos y herramientas que no han tenido y se muestran muy abiertos a aprender y escuchar. A menudo en estos talleres, que alguna vez hemos bautizado como La erótica del otoño, comentan que ojalá hubieran tenido más información respecto al sexo cuando eran jóvenes, y la mayoría están dispuestos a ponerse al día y a vivir, con los medios con los que disponen, su sexualidad. Algunas veces, contrariamente a lo que se piensa, confiesan que, por primera vez en su vida, pueden disfrutar de la intimidad. Tienen más tiempo, no hay el miedo al embarazo ni tampoco deben competir ya con nadie. Sentirse vulnerable y reconocerlo puede ser también muy liberador. Ya no hay que dar la talla y hay más aceptación y comprensión, unido a la experiencia de vida. Es curioso como las ETS han aumentado en los mayores de 65 años en toda Europa en los últimos años. Hay, por tanto, también que enseñarles cómo evitarlas, ya que el uso del preservativo se relaja al no haber riesgo de embarazo”. Para esta sexóloga un fallo común, que todavía se sigue cometiendo es pensar que la sexualidad empieza con la adolescencia y se acaba en la tercera edad. “La sexualidad es una dimensión del ser humano que le acompaña toda la vida, desde que nace hasta que muere”.