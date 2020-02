Esperaban a cinco… y no vino ninguno ¿qué pasó?

Como dice el dicho: ´´ la mentira tiene patas cortas, y esta historia lo demuestra. Se trata de un falso embarazo de quintillizos que a la hora del supuesto nacimiento el padre que corre al hospital al llegar allí se queda abismado al descubrir la mentira, pero vamos a ver de qué se trata.

Paul Servat y Bárbara Bienvenue fue una pareja que se conocieron por internet y que rápidamente se enamoraron. Luego de unos meses Bárbara le dijo a Paul que estaba embarazada. Pero esto solo era el comienzo de esta historia, porque lo menos que se imaginaba Paul que la experiencia del embarazo y mucho más del parto no iba ser como lo había planeado.

Preparados para el recibimiento

La pareja y principalmente Paul se había preparado para el recibimiento de su hijo, pero Bárbara le dijo que iban a tener gemelos, después trillizos, luego cuatrillizos y por último quintillizos, imaginen lo emocionado y feliz que se sentía Paul con tan solo pensar que iba a criar al mismo tiempo a cinco bebés.

Luego de esta gran noticia la pareja pues se puso en función de los preparativos para el recibimiento de los quintillizos, por lo que acomodaron cinco cunas, compraron ropitas y otros utensilios.

Hasta que por fin llegó el momento del parto por lo que Paul apresuradamente llevó a su esposa al hospital, y esto fue lo que sucedió:

Bárbara no estaba embarazada. Fue una noticia muy dura para Paul, pero ¿qué explicación había para todo esto? Los doctores explicaron que se trataba de un embarazo fantasma que oficialmente se llama pseudociesis, lo que provoca que las mujeres crean que están embarazadas. El final fue que Bárbara acabó en el área psiquiátrica para su observación. El falso embarazo de quintillizos sorprendió no solo a la familia si no a todo el internet. Verdaderamente hay muchas cosas que pueden surgir en el período de gestación.

¿Qué probabilidad existe de un embarazo con quintillizos?

La verdad es que los quintillizos son un «periódico raro». «La probabilidad de que un embarazo se logre naturalmente es que el quintillizo es muy bajo; casi inexistente», dijo la coordinadora de ginecología de la Dra. Victoria Verdú en la clínica Ginefiv.

La experta recuerda que aunque la genética se puede dividir en dos o tres y; dar lugar a gemelos o trillizos idénticos, es común que no se divida en más de dos. También puede ser que la mujer haya ovulado más de un huevo durante ese ciclo, pero no es frecuente.

Según la Dra.Verdú

«La probabilidad de que nazcan quintillizos se debe casi siempre a la estimulación de la ovulación por medicamentos que; no se han realizado de forma controlada para la inseminación artificial«.

Cuando se trata de reproducción asistida, la ley exige que el número máximo de embriones a transferir sea de tres. “Generalmente transmiten uno o un máximo de dos. Cinco no están permitidos por la ley. De hecho, el embarazo para embarazos múltiples para reproducción asistida es de aproximadamente el 15% ”, recuerda el experto y Ginefiv.

Además, un embarazo de cinco riesgos para la madre y para los niños: presión arterial alta, diabetes durante el embarazo … Al no tener suficiente espacio, los fetos no tienen suficiente crecimiento Por lo que estos embarazos «generalmente no llegan a un término y terminan prematuramente, El Dr. Verdú advierte que conlleva un mayor riesgo de parálisis cerebral, problemas hemorrágicos, oftalmológicos e incluso un mayor riesgo de muerte.