Expulsada del paraíso

Bárbara Raquel Paz nació el 17 de octubre de 1974, en Campo Bom, Río Grande del Sur, Brasil . Desde temprana edad, la actriz, hija menor de cuatro hermanas, tuvo que lidiar con la muerte. Perdió a su padre a los 6 años, a su madre a los 17. A esa misma edad, sufrió un grave accidente automovilístico que dejó marcas en su rostro (“Me dijeron que nunca sería actriz de televisión por las cicatrices“), por lo que comenzó a estudiar periodismo y fue a trabajar como secretaria universitaria para pagar sus estudios. Durante un año, usó vendajes sometiéndose a cirugías para reparar las marcas del accidente y cubriendo su rostro con maquillaje e incluso con cabello.

Bárbara comenzó a trabajar a los nueve años: “Quería ganar mi propio dinero, creo que era una forma de encontrar algo de seguridad. Hice pequeñas esculturas de yeso de Nuestra Señora, de Jesús, era muy religiosa. También trabajé como payaso, animador de fiestas infantiles. Hice lo que apareció más adelante “, le reveló a Vogue.

A los 12 años, comenzó a trabajar en una fábrica de zapatos para ayudar a su familia, y finalmente, a los 17 años, se mudó a São Paulo para invertir en una carrera de modelaje. “Nunca imaginé mi vida sin trabajo, la ocupación siempre ha sido una cuestión de cordura para mí. El trabajo trae mi medio de vida, pero va más allá de eso, satisface una necesidad. Estoy tan feliz de trabajar, que ni siquiera sé cómo venderme, si me ofrecen 10,000 por una cosa, creo que es hermoso, no pelearé por 20”.

“Vengo de una familia simple, que fue destruida con las pérdidas. Pero siempre tuve fuerza. Quería ser un adulto de inmediato para cuidar a mi madre, comprarle cosas. El trabajo era un refugio. Las pérdidas me hicieron más fuerte, pero mi historia es más grande que eso. Hice más de 30 piezas, construí cosas. Dejé de ser huérfana hace mucho tiempo. Pensé que mi primer libro sería sobre mi vida, pero me di espacio para descansar. Ser actriz es descansar de mí. Llenamos un hoyo con personajes, Bárbara se queda en casa. Me convertí en una persona pública debido a mi historia en Casa dos Artistas. Fue difícil hacerles ver a la actriz”.

Debutó en la televisión en 2000, en el programa “Ô… Coitado!”. Luego, participó en la telenovela “Como hijas de la madre” y después de terminada fue a “Casa dos Artistas”. En el reality show, se ganó el corazón de Supla, conductor del programa, con quien vivió un romance, y ganó un premio de 300 mil reales. La popularidad lograda con el proyecto llevó a otras invitaciones para trabajar en la televisión y en el cine.

En 2010, la actriz se casó con el cineasta Héctor Babenco. Los dos se conocieron en 2007 y asumieron el romance. Debido a que su esposo es 27 años mayor que ella, Barbara sintió el peso del prejuicio. “La gente tiene muchos prejuicios. La gente está aterrorizada,… Y explicaré cómo sucede: el amor no tiene sexo, color ni edad. Mira, estoy completamente enamorada del hombre con el que estoy”, explicó en una entrevista para Playboy en 2010. Babenco murió en julio de 2016, a los 70 años.

Precisamente para rendir homenaje al artista que fue Héctor Babenco, Bárbara debuta detrás de las cámaras con el documental “Alguien tiene que oír al corazón y decir: Paró”, “un poema visual” sobre los últimos días del director brasileño nacido en Argentina, y presentado por ella en el 41 Festival del Nuevo Cine de La Habana.

En Cuba hemos podido ver a Bárbara Paz en: Rastro de mentiras, Regla de Juego y actualmente en El otro lado del paraíso, trasmitida por el canal Cubavisión. Jo, es una mujer sofisticada, que finge ser la amiga de Elizabeth (Gloria Pires), pero de hecho está “enamorada” de Henrique (Emílio de Mello). Ella es cómplice de Natanael (Juca de Oliveira) para eliminar a Beth del camino.

Expresó sobre su personaje, que fue pesado la grabación de los capítulos finales que fueron crueles, por cierto, le costaron un poco.“A quién no le gusta hacer un villano. Es un desafío, pero en las últimas escenas me sentí mal porque una persona se preocupara más por su vida que por la de su hija o hijastra. Todos me preguntan por qué no doné el riñón y yo digo que no fui yo, fue el personaje. No tengo nada que ver con el personaje. Donaría si fuera mi hija ”, explicó a la revista de revistas Quem.